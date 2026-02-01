ÚLTIMA HORA: Muere Gerardo Taracena, actor de ‘Apocalypto’, a los 55 años

El mundo del entretenimiento está de luto. Muere el actor Gerardo Taracena, famoso por aparecer en la película ‘Apocalypto’ de Mel Gibson, a los 55 años. Su lamentable muerte fue confirmada por la Asociación Nacional de Actores (ANDA, por sus siglas en español) la noche de este sábado, 31 de enero. A continuación, el comunicado:

“La Asociación Nacional de Actores lamenta profundamente la partida de nuestro compañero Gerardo Taracena. Nos unimos a la pena que embarga a sus familiares, amigos y a la comunidad artística. QEPD”, escribió la ANDA vía redes sociales.

¿Quién era Gerardo Taracena? Así fue su trayectoria

Nacido en la Ciudad de México en 1970, Gerardo Taracena incursionó en el mundo de la actuación desde muy temprana edad. Cuando iba en la secundaria, se integró a la clase de teatro, dando inicio a lo que sería una gran carrera actoral. Tras algunos años de experiencia en el teatro, dio el salto a la pantalla chica, donde apareció en diversas telenovelas mexicanas. Posteriormente, se pasó al cine con películas mexicanas y estadounidenses.

Su extensa filmografía cuenta con títulos como The Mexican (2001), Man on Fire (2004), Apocalypto (2006), Sin Nombre (2009), El Infierno (2010), Get the Gringo (2012), ¿Qué culpa tiene el niño? (2016), Narcos: México (2018), Sound of Freedom (2023), Gringo Hunter (2025), Celda 211 (2025) y, la más reciente, Halcones (2026).

Gerardo Taracena trabajó con Mel Gibson en Apocalypto: este era su personaje

La huella de Gerardo Taracena será imborrable, tanto en el cine mexicano como en el internacional. Entre sus papeles más memorables se encuentra Ojo Medio en Apocalypto (2006) de Mel Gibson. Para este papel, Taracena no sólo tuvo que ponerse en forma para las escenas en las que se debía correr a campo abierto, sino que también aprendió maya. Años después, Taracena volvió a unir fuerzas con Mel Gibson para Get the Gringo (2012).

Entre sus próximos proyectos se encontraba Podcast, una cinta de terror dirigida por Julio César Estrada. Se espera que la cinta llegue a cartelera en los próximos meses. Descanse en paz, Gerardo Taracena.