Vive Latino 2026: Preventa y venta de boletos por día

Este sábado arranca la venta de boletos por día del Vive Latino 2026 , el festival musical que por años ha formado parte importante de la cultura de los conciertos en México y en América Latina, por lo que si no te llama la atención ir los dos días, esta información te será de mucha ayuda.

La preventa arrancó este viernes y se ha confirmado que la venta iniciará en punto de las 2:00 pm, por lo que es importante darse prisa pues al igual que los abonos, las Fases podrían subir de precio.

Sin duda alguna, esta edición 26° del Festival Iberoamericano de Cultura Musical ha sabido renacer con una gran curación de cartel, mismo que los fans han elogiado en redes, donde sobre todo se destacan bandas legendarias, así como proyectos emergentes, logrando un balance entre bandas y artistas latinos y estadounidenses ya consolidados y a otros nacionales que tienen mucho por demostrar.

El Estadio GNP se llenará de música los próximos 14 y 15 de marzo, en lo que se espera que sea un fin de semana épico para la Ciudad de México, donde seguramente habrá momentos únicos.

¿Cuál será el cartel del Vive Latino el día sábado?

Airbag - Alcalá Norte - Chetes - Carlos Sadness - Cypress Hill - Cuco - Enanitos Verdes - El Gran Combo de Puerto Rico - Erin Memento - Enjambre - Filtro - Juanes - Ke Personajes - John Fogerty - Ladrones - Lenny Kravitz - Los Látigos - Los Amigos Invisibles - Los Pream - Los Viejos - Love of Lesbian - Madreperla - Maldita Vecindad - Moenia - Margaritas Podridas - Mc Davo - Marco Mares - Nacho Vegas - Orqueska Planta Industrial - Trueno - White Lies

¿Cuál será el cartel del Vive Latino el día domingo?

Allison - Avatar - Banda Machos -Beta - Conociendo Rusia - Esteman & Daniela Spalla - Dubioza Kolektiv - Dread Mar I - Fobia - Hello Seahorse! - Illya Kuryaki and The Valderramas - Hermanos Gutiérrez - Liran' Roll - Los Fabulosos Cadillacs - Malcriada - Meridian Brothers - Moby (DJ Set) - Música Pa' Mandar a Volar Vol. 2 - Monobloc - Nafta - Percance - Reyna Tropical - Rusowsky - Rigoberta Bandini - Rich Mafia (Alemán + GeraMx) - Santa Sabina - Tom Morello - The Smashing Pumpkins - The Mars Volta - Triciclo Circus Band

¿Cuánto cuestan los boletos del Vive Latino 2026 por día?

De momento no se sabe el precio oficial de los boletos aunque actualmente el Abono General para los dos días tiene un precio de $4,073.50, por lo que se podría esperar que su precio sea de unos $2,200.