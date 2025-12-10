Ya es OFICIAL: Este es el cartel del Vive Latino 2026 por día

Hace unas semanas que el Festival Iberoamericano de Cultura Musical, mejor conocido como Vive Latino lanzó sorpresivamente su cartel completo para la edición 2026 el cual se realizará el próximo 14 y 15 de marzo, emocionando a miles de fanáticos.

Este miércoles 10 de diciembre el festival volvió a ser tendencia al presentar cómo quedarían por día las bandas que le darán ritmo y energía para esta nueva edición.

¿Cuál es el cartel del Vive Latino por día?

Si bien, para la edición del Vive Latino 2026 tenemos un cartel bastante amplio y que a la vez ha devuelto esa esencia de diversidad, bandas de rock latino clásicas y propuestas frescas que tanto ha caracterizado al evento, este año, los días quedarán de la síguete manera:

Cartel del Vive Latino Sábado:

Airbag - Alcalá Norte - Chetes - Carlos Sadness - Cypress Hill - Cuco - Enanitos Verdes - El Gran Combo de Puerto Rico - Erin Memento - Enjambre - Filtro - Juanes - Ke Personajes - John Fogerty - Ladrones - Lenny Kravitz - Los Látigos - Los Amigos Invisibles - Los Pream - Los Viejos - Love of Lesbian - Madreperla - Maldita Vecindad - Moenia - Margaritas Podridas - Mc Davo - Marco Mares - Nacho Vegas - Orqueska Planta Industrial - Trueno - White Lies

Cartel del Vive Latino Domingo:

Allison - Avatar - Banda Machos -Beta - Conociendo Rusia - Esteman & Daniela Spalla - Dubioza Kolektiv - Dread Mar I - Fobia - Hello Seahorse! - Illya Kuryaki and The Valderramas - Hermanos Gutiérrez - Liran' Roll - Los Fabulosos Cadillacs - Malcriada - Meridian Brothers - Moby (DJ Set) - Música Pa' Mandar a Volar Vol. 2 - Monobloc - Nafta - Percance - Reyna Tropical - Rusowsky - Rigoberta Bandini - Rich Mafia (Alemán + GeraMx) - Santa Sabina - Tom Morello - The Smashing Pumpkins - The Mars Volta - Triciclo Circus Band

¿Cuándo salen a la venta los boletos por día para el Vive Latino?

La preventa de boletos por día para clientes Banamex será este viernes 12 de diciembre y la venta general al público será el sábado 13 a las 2:00 pm.

De momento no se sabe el precio oficial de los boletos aunque actualmente el Abono General para los dos días tiene un precio de $4,073.50, por lo que se podría esperar que su precio sea de unos $2,200.