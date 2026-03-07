VIDEO: fan de Machine Gun Kelly sufre aparatosa caída en pleno escenario y la reacción del cantante se vuelve viral

Machine Gun Kelly (también conocido como MGK) ofreció un concierto en la O2 Arena de Londres, Inglaterra, el pasado 5 de marzo. A lo largo del show, el artista invitó a un grupo de seguidoras a subir al escenario mientras cantaba al ritmo de “Bloody Valentine”. No obstante, el momento terminó volviéndose viral tras la aparatosa caída de una fan. Aquí te compartimos el video del momento y la reacción del cantante.

VIDEO: fan de Machine Gun Kelly sufre aparatosa caída en pleno escenario

Según videos que circulan en redes sociales, la mujer cayó al no ver una de las divisiones del escenario. Al notarlo, MGK - cuyo nombre real es Colson Baker - fue a ayudarla en seguida. Sin embargo, jamás dejó de cantar, por lo que su reacción rápidamente se volvió viral. Incluso, cambió la letra de su canción para asegurarse de que la joven estuviera bien, sin perder el ritmo. Una vez que logró levantarla, le preguntó directamente cómo estaba, a lo que ésta simplemente asintió y el show continuó. Aquí el video del momento.

El enorme gesto de MGK con la fan que cayó del escenario

Al terminar la canción, todo parece indicar que la joven se acercó con la ex-pareja y padre de uno de los hijos de Megan Fox para pedirle disculpas por caerse en pleno escenario, a lo que este respondió: “¿Disculpas? Eso fue lo más genial que pudiste haber hecho. Esta es la primera vez que lleno el O2. Es la primera vez que alguien se cae del escenario, amiga”, aseguró para después darle un fuerte abrazo.

Por si fuera poco, antes de bajar del escenario, Machine Gun Kelly se dirigió a la mujer para regalarle una de sus gorras como recuerdo. "Uso esta gorra todos los días. Un amigo me la regaló, así que es especial, pero al diablo con eso, ahora es tuya", señaló el artista, quien le dio un último abrazo a su seguidora antes de irse.

Tal como mencionó MGK, esta fue la primera vez que hizo sold out en la O2 Arena de Londres, Inglaterra, presentándose ante cerca de 20,000 personas. A lo largo de poco más de dos horas, el artista deleitó a sus fans con éxitos como I Think I'm OKAY, my ex's best friend, goddamn, maybe, twin flame y vampire diaries, por mencionar algunos.