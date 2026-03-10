Mario Bros Day: 7 datos curiosos de Mario Bros que probablemente NO sabías de este personaje
¿Eres fan de Mario Bros? Pues no te pierdas estos datos que seguramente no conocías del fontanero más popular de todos.
Este martes 10 de marzo, como cada año, estaremos celebrando el Mario Bros Day, una fecha que une a toda una gran comunidad de fans de todas partes del mundo, pues con el paso de los años (las décadas), este fontanero se ha vuelto uno de nuestros personajes favoritos.
Como bien sabrás, desde la última década, cada 10 de marzo se celebra el día mundial de Mario Bros debido a la inicial del mes “MAR10”, la misma que también se puede entender como Mario, por lo que como parte de los festejos te contaremos algunos datos que probablemente no conocías de este singular personaje.
7 datos que no conocías de Mario Bros:
- No siempre se llamó Mario Bros: La primera aparición de este personaje fue en el videojuego “Donkey Kong” de 1981, donde se le conocía como “Jumpman”.
- Su verdadero nombre es Mario Mario: El creador del personaje, Shigeru Miyamoto confirmó que “Mario” también es su apellido, por lo que Luigi es “Luigi Mario”.
- Su icónica apariencia: Mario fue diseñado con limitaciones, pues en aquella época, Nintendo tuvo que ponerle un rasgo facial que lo hiciera distinguible, así como su overol o gorra, mismos que enmarcan las partes de su cuerpo.
- Su profesión: Aunque hoy en día es quizá el fontanero más popular del mundo, en un principio tenía otra ocupación, pues era carpintero.
- ¿Te quieres sentir viejo?: Mario es más joven que muchos de nosotros, pues se ha confirmado que tiene entre 24/25 años, aunque su bigote lo hace lucir más grande.
- Un gran universo: Hoy en día, podemos decir que es uno de los personajes que ha aparecido en más títulos, superando los 200 videojuegos.
- El uso de armas: En sus primeras etapas de desarrollo, Mario iba a usar armas de fuego, donde se creía que dispararía desde las nubes, aunque finalmente terminaron yendo por la idea de los saltos y tiempo después llegaron las bolas de fuego.