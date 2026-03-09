Demon Slayer: The Hinokami Chronicles 2 confirma DLC del videojuego con Giyu Tomioka

Este lunes se ha confirmado la fecha del estreno del DLC (contenido descargable) del videojuego ‘Demon Slayer: The Hinokami Chronicles 2’, uno de los títulos más queridos de la saga, el cuál salió 4 años después desde la primera entrega lanzada, mismo que ha sido desarrollado por CyberConnect2 y distribuido por Bandai NAMCO.

Lo mejor de este DLC es que llegará con lo que pudimos ver en Castillo Infinito, donde se ha confirmado que esta actualización vendrá con Giyu Tomioka como parte del Infinity Castle - Part 1 Character Pass el cuál estará disponible este jueves 12 de marzo.

¿Qué esperar del DLC Demon Slayer: The Hinokami Chronicles 2?

Si eres un gran fan de Demon Slayer, lo más probable es que disfrutes de gran modo este nuevo DLC que llegará con un personaje que se ha vuelto uno de los favoritos de esta historia donde la acción no ha hecho nada de falta, pues quienes han jugado este título destacan lo fluido de la historia y el gran 2 Vs 2.

Otro gran acierto de The Hinokami Chronicles 2 es su apega al canon del anime, donde las cinemáticas han sido de primer nivel y nos ha permitido tener más sobre los personajes de esta historia que poco a poco se expande más, pues en este último año, Kimetsu no Yaiba se ha vuelto una de las más seguidas en todo el mundo, donde entre más contenido como películas, anime y en este caso, videojuegos, han sido bastante reconocidos.

¿Para qué consolas está disponible

The Hinokami Chronicles 2 está disponible para la PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X|S, Nintendo Switch y PC, donde lo más probable es que ya hayas pasado horas de diversión junto a tus personajes favoritos, pues a más de medio año de su estreno, se ha posicionado como uno de los títulos favoritos de los fans, teniendo una buena recepción dentro de este universo.

