¿El último trabajo de Akira Toriyama? Esto es TODO lo que debes saber sobre el nuevo videojuego DRAGON BALL “AGE 1000"

Grandes noticias para los fanáticos de Dragon Ball pues este viernes se compartieron nuevas imágenes del nuevo videojuego DRAGÓN BALL “AGE 100” (o al menos este es su título provisional), el cuál contó con la dirección artística del gran Akira Toriyama, y probablemente hará sentir mucha nostalgia a muchos.

Se sabe que esta nueva entrega es en un futuro respectivamente lejano a los acontecimientos que todos conocemos ocurridos en Dragon Ball, y que tendrá la llegada de nuevos personajes épicos, aunque no se descarta el regreso de otros viejos conocidos, por lo que todos los fans de este historia no podemos con la emoción.

¿De qué trata DRAGON BALL “AGE 1000”?

Este nuevo título desarrollado por Bandai Namco traerá la historia de un personaje años después de los eventos ocurridos en la historia central de Goku y compañía, por lo que se espera que cuente una historia totalmente diferente y personajes nuevos y lo mejor de esto es que fueron diseñados por el mismo Akira Toriyama, por lo que podría ser uno de sus últimos proyectos originales que veremos.

|Imagen cortesía de Bandai

El juego se titula “AGE 000” debido a que cronológicamente es el año en el que se encuentran, y se espera que sea la misma línea temporal en el que se desarrollaba el videojuego de rol de Dragon Ball Online y un detalle que llamó la atención es que el personaje principal también es un saiyan y que porta ropa de Capsule Corp, por lo que se espera que sea de la decencia de alguno de “Los Guerreros Z”.

¿Cuándo se lanzará el videojuego de DRAGON BALL “AGE 1000”?

De momento se espera que este nuevo videojuego llegue a mediados del 2027, aunque se revelarán más detalles sobre su título final, estilo de juego y lanzamiento oficial durante el evento Dragon Ball Games Battle Hour 2026, el cuál será celebrado en los Estados Unidos este mes de abril.