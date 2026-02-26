CONFIRMADO: estos son los horarios oficiales del Vive Latino 2026 por día y escenario
Ya es oficial. Revelan los horarios del Vive Latino 2026 por día (14 y 15 de marzo) y escenario. Conoce a qué hora toca tu artista o banda favorita en el festival.
¡Al fin! Tras meses de espera se han dado a conocer los horarios OFICIALES para el Vive Latino 2026, el festival de música y cultura más importante de México e Iberoamérica. La cita es el 14 y 15 de marzo en el Estadio GNP Seguros de la Ciudad de México. A continuación, te compartimos a qué hora toca tu artista favorito, según el escenario y día de presentación, para que vayas preparando tu itinerario.
Horarios del Vive Latino 2026 para el sábado, 14 de marzo
Estos son los horarios de TODAS las bandas POR ESCENARIO para el sábado, 14 de marzo:
- Escenario Amazon
Margaritas Podridas: 13:40 - 14:20
Mc Davo: 14:55 - 15:35
Carlos Sadness: 16:35 - 17:15
Juanes: 18:25 - 19:25
John Fogerty: 20:35 - 21:35
El Gran Combo de Puerto Rico: 23:05 - 00:05
Moenia: 01:00- 02:00
- Escenario Telcel
Erin Memento: 13:40 - 14:15
Marco Mares: 14:55 - 15:35
Nacho Vegas: 16:35 -17:15
White Lies :18:25 - 19:25
Cypress Hill: 20:35 - 21:35
Trueno: 23:05 - 00:05
- Carpa Little Caesars
Planta Industrial: 14:20 - 15:00
Alcalá Norte: 15:45 - 16:35
Cuco: 17:20 - 18:20
Airbag: 19:30 - 20:30
Ke Personajes: 21:55 - 22:55
Los Amigos Invisibles: 00:05 - 01:05
- Carpa Intolerante
Los Pream: 15:00 - 15:40
Los Viejos: 16:35 - 15:15
Madreperla: 18:25 - 19:25
Chetes: 20:35 - 21:35
Los Látigos: 23:00 - 00:00
Ladrones: 01:05 - 02:00
Horarios del Vive Latino 2026 para el domingo, 15 de marzo
Estos son los horarios de TODAS las bandas POR ESCENARIO para el domingo, 15 de marzo:
- Escenario Amazon
Kevis & Maykky: 13:40 - 14:15
Percance: 14:55 - 15:35
Santa Sabina: 16:35 - 17:15
Steman & Daniela Spalla: 18:25 - 19:25
Illya Kuryaky & The Valderramas: 20:35 - 21:40
Ths Smashing Pumpkin:s 23:05 - 00:05
- Escenario Telcel
Malcriada: 13:40 - 14:15
Hermanos Gutiérrez: 14:55 - 15:35
Rusowsky: 16:35 - 17:15
Allison: 18:25 -19:25
The Mars Volta: 20:35 - 21:35
Rich Mafia (Alemán & GeraMX): 23:05 - 00:05
- Carpa Little Caesars
Reyna Tropical: 14:20 - 15:00
Rigoberta Bandini: 15:45 - 16:35
Conociendo Rusia: 17:25: 18:25
Liran’ Roll: 19:30 - 20:30
Tom Morello: 21:50 - 22:50
- Carpa Intolerante
Filtro: 13:45 - 14:20
Beta: 15:00 - 15:45
Dubloza Kolektiv: 16:35 - 17:20
Monobloc: 18:30 - 19:20
Hello Seahorse!: 20:35 - 21:40
Meridian Brothers: 23:05 - 00:00
Vive Latino 2026: ¿Cómo llegar al Estadio GNP Seguros, sede del festival?
El Estadio GNP Seguros, sede oficial del Vive Latino 2026, está ubicado en la alcaldía Iztacalco, sobre Avenida Viaducto Río de la Piedad y Río Churubusco. La dirección es: Viaducto Río de la Piedad S/N, Colonia Granjas México, C.P. 08400. Gracias a su ubicación céntrica, llegar es muy sencillo, especialmente, en transporte público. Estas son las mejores rutas:
- Metro: Las estaciones más cercanas son Ciudad Deportiva y Puebla de la Línea 9. El Estadio GNP Seguros está a cinco minutos caminando.
- Metrobús: Las estaciones más cercanas son Goma e Iztacalco de la Línea 2. El GNP está a aproximadamente un kilómetro caminando sobre la avenida Churubusco.
- Trolebús: Las estaciones más cercanas son Puerta 8 o Ciudad Deportiva. Aquí deberás caminar cerca de 10 minutos para llegar.