A 100 días del inicio de la NFL, 100 datos que debes saber

La temporada pasada de la NFL fue una de las más espectaculares de la última década. Las promesas de los últimos Drafts lucen cada vez mejor, y han formado nuevas rivalidades que hace de esta liga una de las más competidas en el mundo del deporte.

Tras el triunfo de los Rams en el Super Bowl LVI, los 36 equipos se preparan para competir y evitar que el cuadro angelino vuelva a coronarse. A continuaión te damos 100 datos que debes saber, a 100 días de que comience la temporada de la NFL 2022.

100 datos de la NFL, a 100 días del Kickoff

1. Los Rams buscan repetir como campeones del Super Bowl después de tener marca de 12-5 en la campaña regular y vencer a los Bengals en el campeonato de febrero.

2. Los Rams abrirán la nueva temporada regular el jueves 8 de septiembre contra los Bills en el SoFi Stadium.

3. La última vez que Denver llegó a la postemporada, ganó el Super Bowl. Eso fue en 2015, cuando Peyton Manning era su mariscal de campo.





4. Por primera vez veremos al quarterback Russell Wilson vestido de naranja y azul después de su traspaso a los Bronocos de Denver.

5. En el primer partido de Russell Wilson en esta campaña, enfrentará a su exequipo los Seattle Seahawks, en el “Monday Night Football” de la Semana 1.

6. La AFC Oeste es una de las favoritas para arrojar al próximo campeón del Super Bowl, con Broncos, Chargers, Raiders y Chiefs.

7. Los Chargers jugarán su segundo año con el entrenador Brandon Staley y varios refuerzos defensivos de calidad: el cazamariscales, Khalil Mack; el esquinero, J.C. Jackson; y el liniero defensivo, Sebastian Joseph-Day.





8. Los Chargers están entre los favoritos para acceder al Super Bowl por Justin Herbert, de 24 años, quien es el primer jugador en la historia de la NFL en lanzar al menos 30 touchdowns en cada una de sus dos primeras temporadas.

9. Los Raiders han extendido el contrato de su mariscal de campo, Derek Carr, y le han traído a uno de los mejores receptores, Davante Adams, de los Packers.

10. Josh McDaniels está haciendo su debut como entrenador en jefe de los Raiders, y pasó los últimos 10 años con Bill Belichick y los Patriots de Nueva Inglaterra.

11. Los Chiefs dejaron ir a los Miami Dolphins a Tyreek Hill, el que era su mejor recpetor abierto.

12. El QB de los Chiefs, Patrick Mahomes Mahomes, es uno de los dos favoritos según las apuestas para ganar su segundo premio MVP de la NFL

13. Según las probabilidades, los Chiefs son los segundos favoritos a ganar el Campeonato de la Conferencia Americana.

14. Caesars Sportsbook tiene a Buffalo como el primer favorito para ganar el Super Bowl LVII.

15. Según la misma publicación, Josh Allen, pasador de los Bills, es el favorito a ganar el MVP de pretemporada.

16. Los Bills han ganado al menos 10 juegos en tres temporadas consecutivas con Allen.

17. Los Bills buscan ganar un tercer título consecutivo de la AFC Este, después de que la división perteneciera a los Patriots durante 11 años consecutivos.

18. La defensa de Buffalo, que incluye a titulares como Tre’Davious White y Tremaine Edmunds, ahora estará encabezada por Von Miller, ganador del pasado Super Bowl con los Rams.

19. Los Bills siguen siendo víctimas de los Chiefs. Kansas City venció a Buffalo en el Campeonato de la AFC de 2020 y luego superó a los Bills 42-36 en la ronda divisional de los playoffs de 2021.

20. Los Broncos buscan romper una racha de seis años sin ingresar a los playoffs.

21. Bajo las órdenes de Andy Reid, los Chiefs han ganado al menos 12 juegos en cinco de sus últimas seis temporadas.

22. Los Chiefs estuvieron a cuatro puntos de aparecer en un tercer Super Bowl consecutivo en 2021.

23. Los Bengals, que derrotaron a los Chiefs en el Campeonato de la AFC, buscan defender su primer título de la AFC Norte en seis años.

24. Los Benglas de Cincinnati perdieron el pasado Super Bowl contra los Rams.

25. El mariscal de campo Joe Burrow busca regresar a Cincinnati a los playoffs de la mano de una línea ofensiva mejorada que tiene tres nuevos titulares: Ted Karras, Alex Cappa y La’el Collins.

26. Los Bengals tienen una de las mejores ofensivas con Joe Burrow, el corredor Joe Mixon y los receptores abiertos Ja’Marr Chase, Tee Higgins y Tyler Boyd.

27. Los Bengals tendrán una dura competencia en la AFC Norte, donde los rivales Browns, Ravens y Steelers también llegan reforzados.

28. Ninguno de los miembros de la AFC NORTE ha controlado la división durante más de dos temporadas seguidas desde la década de 1990.

29. Los Browns incorporaron al ex QB de Texas Deshaun Watson, un tres veces jugador de Pro Bowl que aún enfrenta 22 demandas civiles por agresión sexual.

30. La llegada de Deshaun Watson a Cleveland significó el final de la carrera de la ex selección general número 1 Baker Mayfield en este equipo. Los Browns aún le buscan lugar.

31. Aún no sabemos si Deshaun Watson será suspendido debido a las demandas civiles que enfrenta.

32. Fuera de la polémica de Desahun Watson, los Browns cuentan con algunos de los mejores talentos de la NFL. El corredor Nick Chubb, el receptor abierto Amari Cooper, el cazamariscales Myles Garrett y el esquinero Denzel Ward.

33. El mariscal de campo Lamar Jackson es el nombre más importante que regresa de una lesión para Baltimore.

34. Los Ravens han llegado a los playoffs nueve veces en las 14 temporadas de John Harbaugh como entrenador, pero su total de victorias ha disminuido de 14 a 11 y después a ocho en los últimos tres años.

35. Los Steelers, que nunca han tenido una temporada perdedora con Mike Tomlin.

36. Pittsburgh jugará sin Ben Roethlisberger en la posición de quarterback por primera vez desde 2003.

37. Los Steelers eligieron al sucesor de Roethlisberger en el pasado Draft, eligiendo en la primera ronda a Kenny Pickett.

38. Los Patriots buscan ganar su primer juego de playoffs en cuatro años.

39. Nueva Inglaterra tuvo una marca de 10-7 en 2021, pero fue eliminada por los Bills en la ronda de comodines.

40. El receptor DeVante Parker, ex de los Dolphins, fue adquirido por los Patriots y está listo para competir con jugadores como Jakobi Meyers, Kendrick Bourne, Nelson Agholor y el novato Tyquan Thornton por la titularidad.

41. Drew Lock, exquarterback de Denver está compitiendo con el suplente veterano Geno Smith para comenzar como QB en Seattle.

42. Mike McDaniel, ex asistente principal de Kyle Shanahan con los 49ers, es nuevo entrenador de Miami.

43. Miami agregó varios corredores, incluido el ex titular de los Cardenales, Chase Edmonds.

44. Deebo Samuel, el mejor receptor abierto de los San Francisco 49ers, aún busca un traspaso.

45. El mariscal de campo titular de San Francisco, Jimmy Garoppolo, es costoso y propenso a las lesiones, lo que deja a la ex selección de primera ronda Trey Lance como el sucesor tentador pero no probado.

46. Los 49ers gastaron mucho para reclutar a Trey Lance en 2021, pero el producto NDSU vio un tiempo de juego limitado como novato.

47. Zach Wilson, quarterback de los Jets elegido en 2021, está obligado a mejorar su rendimiento para esta campaña.

48. Los Jets agregaron al receptor abierto Garrett Wilson, al corredor Breece Hall y al liniero Laken Tomlinson para apoyar a Zach Wilson.

49. La defensa de los Jets también tiene muchas caras nuevas interesantes, incluidos los novatos Sauce Gardner y Jermaine Johnson II, y los backs defensivos D.J. Reed y Jordan Whitehead.

50. Los Titans están entrando en un año decisivo para el mariscal de campo Ryan Tannehill, quien ayudó a convertir a Tennessee en un contendiente, pero tiene marca de 0-3 en sus últimas tres aperturas de playoffs.

51. Tannehill enfrenta una competencia a largo plazo en el novato Malik Willis, considerado el prospecto de mariscal de campo más eléctrico de su clase.

51. Los Titans le están pidiendo al receptor abierto novato Treylon Burks que desempeñe un papel importante desde el principio, pues está reemplazando a A.J. Brown.

52. Los Colts tendrám un nuevo mariscal de campo titular por séptima temporada consecutiva, con el destacado veterano Matt Ryan.

53. Carson Wentz, con los Colts la temporada pasada, fue enviado a Washington luego de un mal cierre de campaña.

54. Si Matt Ryan no funciona en los Colts, el respaldo es Nick Foles, quien ganó el MVP del Super Bowl con los Eagles en 2017.

55. Hablando de ex de los Eagles, el entrenador en jefe Doug Pederson ha llegado a los Jaguars.

56. La principal estrella de Jacksonville es el pasador Trevor Lawrence, quien no tuvo una sólida campaña de novato.

57. Los Jaguars ingresarán a la temporada con las dos últimas selecciones generales No. 1 de los drafts: Lawrence y el nivato Travon Walker.

58. Jacksonville ha llegado a los playoffs solo dos veces en los últimos 15 años,

59. Los Jaguars han ganado solo 15 juegos de los últimos cuatro.

60. Los Giants de NY han llegado a los playoffs una vez en los últimos 10 años.

61. Daniel Jones, pasador de los Giants, tendrá en esta temporada una última oportunidad para seguir formando parte del equipo.

62. Esta es la primera temporada que Washington jugará con el nombre de “Commanders”.

63. La franquicia de Washington pasó dos años llamándose “Washington Football Team”, después de retirar su apodo de “Pieles Rojas” en 2020, por cuestiones raciales.

64. Los Cowboys ingresan como favoritos para ganar la NFC Este.

65. Dallas anotó más puntos que cualquier equipo de la NFL hace un año.

66. La defensa de los Cowboys, bajo la dirección de Dan Quinn (posible sucesor de Mike McCarthy), presenta quizás a los mejores jugadores defensivos jóvenes de la NFL en Micah Parsons, quien acumuló 13 capturas como novato de 22 años; y Trevon Diggs, cuya cobertura impredecible le proporcionó 11 intercepciones, líder en la NFL.

67. Los Eagles, que terminaron 9-8 con el nuevo entrenador Nick Sirianni en 2021 son los principales rivales de Dallas.

68. En la NFC Este no ha habido un campeón repetido desde las temporadas 2001 a 2004.

69. Dallas no ha tenido temporadas consecutivas con victorias de dos dígitos desde 1990.

70. La estrella de los Arizona Cardinals, el receptor DeAndre Hopkins se perderá los primeros seis juegos debido a una suspensión.

71. En Green Bay, el mariscal de campo estrella y MVP reinante Aaron Rodgers tendrá que lidiar con su primera temporada sin el receptor Davante Adams desde 2013.

72. Los Packers buscan hacer cuatro temporadas consecutivas con al menos 13 victorias bajo el entrenador Matt LaFleur.

73. Green Bay aspira a su cuarto título consecutivo de la NFC Norte.

74. Los subcampeones de la NFC Norte, los Vikings, han contrarado a Kevin O’Connell, reemplazando a Mike Zimmer como entrenador en jefe.

75. La mayor apuesta de los Vikings para esta temporada ha sido la decisión de volver a confiar con en el mariscal de campo Kirk Cousins.

76. El RB Dalvin Cook y el WR Justin Jefferson son los mejores jugadores en sus respectivas posiciones para los Vikings.

77. Los Vikings están interesados en ganar de forma inmediata en lugar de reconstruirse lentamente.

78. Los Bears también han reforzado a su defensa para esta campaña, intercambiando a gente como Khalil Mack por jóvenes como Kyler Gordon y Jaquan Brisker.

79. El ex coordinador defensivo de los Colts, Matt Eberflus, es el nuevo entrenador en jefe de los Chicago Bears.

80. Los Lions de Detroit no han ganado un partido de playoffs desde 1991.

81. El entrenador en jefe Dan Campbell finalizó su temporada de debut con récord de 3-13-1.

82. El legendario Tom Brady se embarcará en su temporada 23 (y la tercera como mariscal de campo de los Buccaneers).

83. Bruce Arians se retiró como entrenador de los Buccaneers, y será el coordinador defensivo Todd Bowles quien asuma el cargo.

84. Muchos han especulado que la renuncia de Arians como entrenador de los Bucs tiene que ver con el regreso de Brady (es decir, que los dos ya no trabajaban bien juntos).

85. Después de permitir que el profundo Marcus Williams se vaya a los Ravens en la agencia libre y despedirse de Malcolm Jenkins, que se retira, los Saints recurren a la ex estrella de los Chiefs, Tyrann Mathieu, para liderar su secundaria.

86. New Orleans no contará con Sean Payton como entrenador en jefe por primera vez desde 2005, y el coordinador defensivo Dennis Allen asumirá el cargo.

87. En su única oportunidad como entrenador en jefe, Dennis resultó en un récord de 8-28.

88. Los Saints de Nueva Orleans tienen récord de 4-1 contra Tampa Bay desde que Tom Brady está en los ‘Bucs’.

89. Doce equipos diferentes se presentarán en al menos cinco juegos en horario de máxima audiencia: los Bills, Bengals, Broncos, Buccaneers, Chargers, Chiefs, Cowboys, Eagles, 49ers, Packers, Patriots, Steelers y Rams.

90. Los dos últimos campeones del Super Bowl han ganado el campeonato en sus propios estadios: los Buccaneers, en el Estadio Raymond James en 2020; y los Rams, en el SoFi Stadium en 2021.

91. El Super Bowl de este año se jugará en el State Farm Stadium, casa de los Cardinals.

92. Los partidos comenzarán oficialmente el 4 de agosto, cuando comience la pretemporada con el Pro Football Hall of Fame Game. Los rivales de este año son los Jaguars y los Raiders.

93. Los partidos internacionales de este año incluyen tres juegos en Londres, uno en la Ciudad de México y uno en Alemania, donde los Buccaneers y los Seahawks se enfrentarán en Munich.

94. Por decimoséptimo año consecutivo, se llevarán a cabo tres juegos diferentes el Día de Acción de Gracias: Bills contra Lions, Giants contra Cowboys y Patriots contra Vikings.

95. El día de Navidad contará con una lista de tres juegos por primera vez en la historia de la NFL: Packers vs Dolphins, Broncos vs Rams, en la tarde, y Buccaneers vs Cardinals en el “Sunday Night Football”.

96. Diez equipos diferentes estrenarán nuevos entrenadores en jefe: los Bears (Eberflus), Broncos (Nathaniel Hackett), Buccaneers (Todd Bowles), Dolphins (McDaniel), Giants (Daboll), Jaguars (Pederson), Raiders (McDaniels), Saints (Allen). ), tejanos (Lovie Smith) y vikingos (O’Connell).

97. Esta será la segunda temporada regular de 17 juegos y 18 semanas en la historia de la NFL.

98. Una nueva regla de tiempo extra entrará en vigencia a partir de los playoffs. Anteriormente, el primer equipo en anotar un touchdown (o anotar cualquier punto y evitar que el otro equipo anote tantos en su siguiente posesión) ganaría. Ahora, ambos equipos tienen garantizada al menos una posesión.

99. El último partido de temporada regular que se jugó en el Estadio Azteca fue el de Kansas City Chiefs vs Los Angeles Chargers en la temporada de 2019.

100. El Estadio Azteca albergará el partido de temporada regular entre los San Francisco 49ers y los Cardinals de Arizona el próximo 21 de noviembre.