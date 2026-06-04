Así sería el 11 ideal de México para enfrentar a Serbia antes de la Copa Mundial de la FIFA 2026™, según la IA

Mientras muchos esperan la inauguración y los partidos en México por la Copa Mundial de la FIFA 2026™, en la previa hay varios amistosos y la Selección Mexicana se enfrentará a Serbia este jueves 4 de junio desde las 8 p.m. (tiempo de la CDMX) en el Estadio Nemesio Diez. La inteligencia artificial aseguró cómo sería la formación ideal de Javier Aguirre.

El “Vasco” ya no está para experimentos y los amistosos de esta Fecha FIFA son sus últimas prácticas reales. Así, el DT mexicano ya definió su base estelar por razones tácticas muy claras que combinan solidez defensiva, dinamismo y un gran momento deportivo. La IA de Gemini explicó por qué Javier Aguirre pondría este XI ideal para jugar contra Serbia.

Javier Aguirre, técnico de la Selección Mexicana|Jafet Moz/MEXSPORT

La IA cuenta por qué esta es la alineación ideal de Javier aguirre para México vs. Serbia

Raúl Rangel: "Tala" se ha ganado la confianza para adueñarse de los tres postes. Su gran juego de pies y excelente juego aéreo son virtudes fundamentales para cortar los constantes centros que suelen caracterizar el ataque serbio.

"Tala" se ha ganado la confianza para adueñarse de los tres postes. Su gran juego de pies y excelente juego aéreo son virtudes fundamentales para cortar los constantes centros que suelen caracterizar el ataque serbio. César Montes y Johan Vásquez: La pareja de centrales inamovible. Ambos militan en el futbol europeo (Lokomotiv y Genoa, respectivamente).

La pareja de centrales inamovible. Ambos militan en el futbol europeo (Lokomotiv y Genoa, respectivamente). Jesús Gallardo e Israel Reyes: En las laterales, el balance es clave. Gallardo aporta el colmillo y la proyección profunda por izquierda, mientras que Reyes por derecha ofrece un perfil mucho más reservado y defensivo

El Tala Rangel continuaría en Chivas Mexsport Instagram:cjasib Getty Images

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Edson Álvarez: El pivote indiscutible y el auténtico líder del esquema del "Vasco". Viene de jugar poco en el Fenerbahçe y necesita minutos.

El pivote indiscutible y el auténtico líder del esquema del "Vasco". Viene de jugar poco en el Fenerbahçe y necesita minutos. Álvaro Fidalgo y Gilberto Mora: El motor creativo. El Vasco quiere asentar esa dupla en el mediocampo con la experiencia en Betis y la juventud del Tijuana.

MEXSPORT MEXSPORT Álvaro Fidalgo GETTY IMAGES

Alexis Vega y Roberto Alvarado: Dos extremos con desequilibrio puro y gran sacrificio. Ambos manejan a la perfección el perfil cambiado, lo que les permite enganchar hacia el centro. Además, su disciplina táctica ayuda enormemente a que los laterales no queden en inferioridad numérica.

Dos extremos con desequilibrio puro y gran sacrificio. Ambos manejan a la perfección el perfil cambiado, lo que les permite enganchar hacia el centro. Además, su disciplina táctica ayuda enormemente a que los laterales no queden en inferioridad numérica. Armando González: El puesto de "9" le pertenece para este partido, para que continúe sumando confianza con el jersey del seleccionado azteca. La "Hormiga" viene de firmar un torneo espectacular en el Clausura 2026.