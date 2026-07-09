Qué edad tendrá cada uno de los 26 convocados por México para el siguiente Mundial 2030

Con la mirada puesta en el futuro, muchos seguidores de la Selección Mexicana comenzaron a proyectar cómo podría lucir el plantel dentro de cuatro años. Si los 26 futbolistas convocados para la Copa Mundial de la FIFA 2026™ llegaran al Mundial 2030, varios de ellos mantendrían una edad ideal para competir al máximo nivel.

Entre los jugadores que llegarían en mejor momento destacan Gilberto Mora (21 años), Obed Vargas (24), Mateo Chávez (26), Brian Gutiérrez (27) y Armando González (27). Todos ellos formarían parte de una generación que podría convertirse en la base del equipo rumbo a 2030.

México: jugadores que llegarán al Mundial 2030 en su mejor momento|Selección Nacional de México

Los 26 convocados de México y su edad para el Mundial 2030

La proyección de edades quedaría de la siguiente manera:



Gilberto Mora: 21 años

Obed Vargas: 24 años

Mateo Chávez: 26 años

Brian Gutiérrez: 27 años

Armando González: 27 años

César Huerta: 29 años

Santiago Gimenez: 29 años

Raúl Rangel: 30 años

Israel Reyes: 30 años

Érik Lira: 30 años

Johan Vásquez: 31 años

Roberto Alvarado: 31 años

Edson Álvarez: 32 años

Alexis Vega: 32 años

Jorge Sánchez: 32 años

César Montes: 33 años

Álvaro Fidalgo: 33 años

Julián Quiñones: 33 años

Carlos Acevedo: 34 años

Orbelín Pineda: 34 años

Luis Chávez: 34 años

Raúl Jiménez: 39 años

Jesús Gallardo: 35 años

Luis Romo: 35 años

Guillermo Martínez: 35 años

Los futbolistas que podrían seguir siendo clave

Santiago Gimenez llegaría con 29 años, una edad que suele considerarse el punto de madurez ideal para muchos delanteros. También destacarían Edson Álvarez con 32 años, Johan Vásquez con 31 y Raúl Rangel con 30.

Por otro lado, varios referentes actuales superarían los 34 años. Es el caso de Raúl Jiménez, quien tendría 39 años, así como Luis Romo, Jesús Gallardo y Guillermo Martínez, que llegarían con 35.

TE PUEDE INTERESAR:

Además, hay otros nombres que podrían competir por un lugar en la próxima convocatoria pese a perderse la Copa Mundial de la FIFA 2026™. Entre ellos aparecen Luis Ángel Malagón, quien tendría 33 años en 2030, Rodrigo Huescas con 26 y Marcel Ruiz con 29.

A cuatro años del próximo Mundial, la gran incógnita será cuántos integrantes de la actual generación lograrán mantenerse en la élite y representar nuevamente a México en la máxima competencia del futbol.

Crédito: Mexsport

TV Azteca transmite 32 partidos EN VIVO y GRATIS

En la pantalla de Azteca 7, en el sitio de Azteca Deportes y en la app oficial, podrás ver los mejores 32 partidos de la Copa Mundial de la FIFA 2026™ en vivo y gratis.