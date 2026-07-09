Qué edad tendrá cada uno de los 26 convocados por México para el siguiente Mundial 2030
La participación de México en la Copa Mundial de la FIFA 2026™ también abrió una pregunta entre los aficionados: ¿cuántos de los actuales convocados podrán llegar al Mundial de 2030?
Con la mirada puesta en el futuro, muchos seguidores de la Selección Mexicana comenzaron a proyectar cómo podría lucir el plantel dentro de cuatro años. Si los 26 futbolistas convocados para la Copa Mundial de la FIFA 2026™ llegaran al Mundial 2030, varios de ellos mantendrían una edad ideal para competir al máximo nivel.
Entre los jugadores que llegarían en mejor momento destacan Gilberto Mora (21 años), Obed Vargas (24), Mateo Chávez (26), Brian Gutiérrez (27) y Armando González (27). Todos ellos formarían parte de una generación que podría convertirse en la base del equipo rumbo a 2030.
Los 26 convocados de México y su edad para el Mundial 2030
La proyección de edades quedaría de la siguiente manera:
- Gilberto Mora: 21 años
- Obed Vargas: 24 años
- Mateo Chávez: 26 años
- Brian Gutiérrez: 27 años
- Armando González: 27 años
- César Huerta: 29 años
- Santiago Gimenez: 29 años
- Raúl Rangel: 30 años
- Israel Reyes: 30 años
- Érik Lira: 30 años
- Johan Vásquez: 31 años
- Roberto Alvarado: 31 años
- Edson Álvarez: 32 años
- Alexis Vega: 32 años
- Jorge Sánchez: 32 años
- César Montes: 33 años
- Álvaro Fidalgo: 33 años
- Julián Quiñones: 33 años
- Carlos Acevedo: 34 años
- Orbelín Pineda: 34 años
- Luis Chávez: 34 años
- Raúl Jiménez: 39 años
- Jesús Gallardo: 35 años
- Luis Romo: 35 años
- Guillermo Martínez: 35 años
Los futbolistas que podrían seguir siendo clave
Santiago Gimenez llegaría con 29 años, una edad que suele considerarse el punto de madurez ideal para muchos delanteros. También destacarían Edson Álvarez con 32 años, Johan Vásquez con 31 y Raúl Rangel con 30.
Por otro lado, varios referentes actuales superarían los 34 años. Es el caso de Raúl Jiménez, quien tendría 39 años, así como Luis Romo, Jesús Gallardo y Guillermo Martínez, que llegarían con 35.
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Además, hay otros nombres que podrían competir por un lugar en la próxima convocatoria pese a perderse la Copa Mundial de la FIFA 2026™. Entre ellos aparecen Luis Ángel Malagón, quien tendría 33 años en 2030, Rodrigo Huescas con 26 y Marcel Ruiz con 29.
A cuatro años del próximo Mundial, la gran incógnita será cuántos integrantes de la actual generación lograrán mantenerse en la élite y representar nuevamente a México en la máxima competencia del futbol.
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