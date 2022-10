141: la composición de Banda MS a Call of Duty: Modern Warfare II

Este jueves 20 de octubre la Banda MS de Sergio Lizárraga hizo historia en el mundo de los videojuegos, luego de que Activision anunciará la colaboración global previo al acceso anticipado de Call of Duty: Modern Warfare II este 21 de octubre y el próximo lanzamiento

La exitosa franquicia de Call of Duty dará un nuevo paso con el lanzamiento de Call of Duty: Modern Warfare II, juego que tendrá participación en México y que presentó el regreso de la legendaria Fuerza Operativa 141, equipo al que se hace alusión con la composición musical creada por la Banda MS.

🎵Somos 141 así nomás, porque cada vez los buenos somos más🎵...



Escucha @BANDA_MS - 141 de Call of Duty: Modern Warfare II. Acceso Anticipado a la Campaña, ya disponible: https://t.co/5c6kgYHGh5 pic.twitter.com/gAw8KIqpcd — Call of Duty LATAM (@CallofDutyLATAM) October 20, 2022

“Con esta colaboración no te imaginas lo que sentimos, en mi caso por un tiempo fui muy fan de estos juegos. Cuando conoces la importancia de este videojuego a nivel global y que quiera colaborar con la Banda MS nos llenó de orgullo…” Comentó Oswaldo Silvas, vocalista de la agrupación de música regional mexicana.

Banda MS se convierte en el primer grupo en colaborar con Activision

El video musical 141 está totalmente inspirado en el universo de Modern Warfare y con miembros de Banda MS. Ya está disponible en el canal de YouTube de Banda MS, así como en los canales oficiales de YouTube y de las redes sociales de Call of Duty. La canción también está ya en directo en plataformas de streaming como Spotify.

Walo como lo conoce la fanaticada de la banda confesó que la Banda MS no está acostumbrada a grabar corrido por el momento que pasó México para no hacer apología a la violencia, sin embargo aceptaron la propuesta de Call of Duty debido a que se trata de un universo no real.

“Creo que es un corrido que encantados de grabarlo nos atrevemos pues está muy bien argumentado y fundamentado en lo que es un juego”.

El cantante mexicano invitó a los jóvenes a disfrutar del videojuego y la colaboración con Banda MS.