2 cracks de México entraron en el top de mejores jugadores de la Fase de Grupos del Mundial 2026

Antes del partido entre México y Ecuador, con transmisión de TV Azteca Deportes, hay 2 jugadores de la Selección Mexicana que entraron en el top de los mejores jugadores de la Fase de Grupos de la Copa Mundial de la FIFA 2026™.

Mientras muchos se preguntan a qué hora juega México ante Ecuador, hay dos futbolistas que llegan en estado de gracia a los 16avos de Final del Mundial. Roberto Alvarado y Julián Quiñones fueron los únicos mexicanos en el top 100 de jugadores mejor evaluados en fase de grupos. El del Al-Qadsiah FC y el de las Chivas de Guadalajara brillaron.

|REUTERS

Las estadísticas de Julián Quiñones en la Copa Mundial de la FIFA 2026™ con México

Según los datos de Statiskicks, estos fueron los números de Julián Quiñones entre los 412 jugadores con al menos 90 minutos en la máxima competición de selecciones:

3° en recepciones entre línea media y defensiva rival

3° en duelos ganados

4° en duelos ofensivos ganados

7° en pases clave

7° en remates a puerta

8° en faltas recibidas

2 goles

3 titularidades

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Las estadísticas de Roberto Alvarado en la Copa Mundial de la FIFA 2026™ con México

En tanto, estos fueron los números de Roberto Alvarado entre los 533 jugadores con más de 135 minutos disputados en el torneo:

5° en asistencias

8° en tackles

10° en presión que lleva a duelo

10° en pases filtrados

12° en centros precisos

14° en recuperaciones peligrosas en campo rival

22° en pases progresivos precisos

23° en oportunidades creadas

26° en regates exitosos

31° en xG asistido

|Crédito: Instagram/@piojo.13

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México vs Ecuador, fecha y horario de la transmisión del partido de dieciseisavos de final

El partido entre México y Ecuador en los dieciseisavos de final de la Copa Mundial de la FIFA 2026™ será este martes 30 de junio en punto de las 6:30 pm (tiempo del centro de México) a través del Canal 7 de televisión abierta, el sitio web de aztecadeportes.com y la App Oficial de TV Azteca Deportes en compañía de los mejores narradores del mundo.

