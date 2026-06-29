2 cracks de México entraron en el top de mejores jugadores de la Fase de Grupos del Mundial 2026
Antes del partido entre México y Ecuador en la Copa Mundial de la FIFA 2026™, dos futbolistas mexicanos fueron muy bien valorados
Antes del partido entre México y Ecuador, con transmisión de TV Azteca Deportes, hay 2 jugadores de la Selección Mexicana que entraron en el top de los mejores jugadores de la Fase de Grupos de la Copa Mundial de la FIFA 2026™.
Mientras muchos se preguntan a qué hora juega México ante Ecuador, hay dos futbolistas que llegan en estado de gracia a los 16avos de Final del Mundial. Roberto Alvarado y Julián Quiñones fueron los únicos mexicanos en el top 100 de jugadores mejor evaluados en fase de grupos. El del Al-Qadsiah FC y el de las Chivas de Guadalajara brillaron.
Las estadísticas de Julián Quiñones en la Copa Mundial de la FIFA 2026™ con México
Según los datos de Statiskicks, estos fueron los números de Julián Quiñones entre los 412 jugadores con al menos 90 minutos en la máxima competición de selecciones:
- 3° en recepciones entre línea media y defensiva rival
- 3° en duelos ganados
- 4° en duelos ofensivos ganados
- 7° en pases clave
- 7° en remates a puerta
- 8° en faltas recibidas
- 2 goles
- 3 titularidades
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Las estadísticas de Roberto Alvarado en la Copa Mundial de la FIFA 2026™ con México
En tanto, estos fueron los números de Roberto Alvarado entre los 533 jugadores con más de 135 minutos disputados en el torneo:
- 5° en asistencias
- 8° en tackles
- 10° en presión que lleva a duelo
- 10° en pases filtrados
- 12° en centros precisos
- 14° en recuperaciones peligrosas en campo rival
- 22° en pases progresivos precisos
- 23° en oportunidades creadas
- 26° en regates exitosos
- 31° en xG asistido
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México vs Ecuador, fecha y horario de la transmisión del partido de dieciseisavos de final
El partido entre México y Ecuador en los dieciseisavos de final de la Copa Mundial de la FIFA 2026™ será este martes 30 de junio en punto de las 6:30 pm (tiempo del centro de México) a través del Canal 7 de televisión abierta, el sitio web de aztecadeportes.com y la App Oficial de TV Azteca Deportes en compañía de los mejores narradores del mundo.