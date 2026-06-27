OFICIAL: Azteca 7 transmitirá el México vs. Ecuador, partido de los 16avos de final del Mundial 2026

¡México ya tiene rival! Tras liderar en la Fase de Grupos, la Selección Mexicana se enfrentará ante Ecuador en los 16avos de final de la Copa Mundial de la FIFA 2026™. La cita será la noche del 30 de junio en el Estadio Ciudad de México. En Azteca 7 nos gusta consentirte y llevamos este ansiado encuentro a dondequiera que estés. Aquí te compartimos todos los detalles para que no te pierdas el México vs. Ecuador de este martes.

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Copa Mundial de la FIFA 2026™: ¿A qué hora empieza el México vs. Ecuador?

El partido entre México vs. Ecuador se llevará a cabo la noche del martes, 30 de junio, en el Estadio Ciudad de México. El balón comenzará a rodar en punto de las 7:00 p.m. (hora del centro de México). Será entonces cuando el país entero posará sus ojos ante el futuro de la Selección Mexicana.

¿Dónde ver el partido entre México vs. Ecuador? Canal de TV

Los 16avos de final entre México y Ecuador podrán seguirse completamente GRATIS y EN VIVO por televisión abierta a través de Azteca 7, el Canal del Mundial. Recuerda que la transmisión arranca desde las 6:30 p.m., con la previa de tus comentaristas deportivos favoritos: Christian Martinoli, Luis García, Jorge Campos y Warrior.

México vs. Ecuador: ¿Cómo y dónde ver el partido GRATIS y ONLINE?

Si no tienes acceso a la televisión abierta, no te preocupes. Azteca 7 lleva la fiebre mundialista a dondequiera que estés. El encuentro entre México y Ecuador puede seguirse GRATIS y ONLINE a través del sitio web oficial de Azteca 7, donde contaremos con una transmisión digital de primer nivel y con la mejor calidad. Si lo prefieres, también puedes sintonizar el partido de manera gratuita y en tiempo real en cualquiera de nuestras apps móviles: TV Azteca En Vivo y Azteca Deportes.

Sigue los mejores partidos de la Copa Mundial de la FIFA 2026™ en Azteca 7

Los mejores partidos de la Copa Mundial de la FIFA 2026™ podrán seguirse por Azteca 7, donde encontrarás 32 encuentros de la justa veraniega GRATIS y EN VIVO, ya sea que sintonices el Canal 7 en TV abierta, ingreses a nuestro sitio web oficial o descargues cualquiera de nuestras apps móviles.