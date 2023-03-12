Erling Haaland al PSG por Lionel Messi y Sergio Ramos

El delantero noruego Erling Haaland es el nuevo objetivo del equipo francés Paris Saint-Germain (PSG) donde estaría inmiscuido el astro argentino Lionel Messi y el defensa español Sergio Ramos.

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Luego de un nuevo fracaso del PSG por conquistar la Champions League al ser eliminados por el Bayern Munich en los octavos de final, la directiva del club parisino ya están en la búsqueda para reforzar al equipo para la siguiente temporada y su primer objetivo sería el goleador del Manchester City, según información de RMC Sports.

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Para conseguir el fichaje de Haaland, el club parisina estaría dispuesta a pagar alrededor de 200 millones de euros fijados en su cláusula de rescisión del jugador, tomando en cuenta que el noruego y el City acepten la propuesta.

Para poder conseguir al delantero, PSG tendría que hacer movimientos para cumplir con el 'fair play' financiero y evitar sanciones, por lo que la renovación de los contratos de Lionel Messi y Sergio Ramos estarían en el aire. Incluso el de Neymar, cuyas lesiones hacen que el equipo francés se plantee su salida.

¿Cómo llegó Haaland al Manchester City?

Erling Haaland llegó a mediados del 2022 al Manchester City de Pep Guardiola luego de pagar la cláusula de unos 60 millones de euros procedente del Borussia Dortmund.

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Más allá de haber arreglado un vínculo hasta 2027 y ser el mejor pago del City ya que cobra unos 25 millones de euros anuales, hay asteriscos que indican que si consigue cumplir objetivos deportivos mínimos, la cláusula podría ir bajando con el paso del tiempo. Es decir, tras el pago de unos 200 millones al final de su segundo año (2024), se podría marchar a otro equipo, lo mismo que en 2025 si abonan por él unos 175 millones.

El contrato tendría una cláusula exclusiva: estos pagos tienen que ser clubes que no sean de la Premier League, para evitar potenciar a equipos como Manchester United, Chelsea, Arsenal o Liverpool.

Haaland lleva 28 goles anotados en 26 jornadas y está a seis tantos de igualar la cantidad que lograron Andy Cole (Newcastle en la 1993-1994) y Alan Shearer (Blackburn Rovers, 1994-1995) de 34.