25 de Noviembre: el día en que el futbol recuerda a sus dos genios

Si hubiera que elegir un día internacional para el futbol, ese tendría que ser el 25 de noviembre. Así como el 23 de abril quedó marcado por la literatura con la muerte de Cervantes y Shakespeare, esta fecha quedó tatuada en la historia del balompié por la partida de Diego Armando Maradona y George Best, dos de los talentos más deslumbrantes… y más atormentados que jamás pisaron una cancha.

Te puede interesar: La Roma de Gasperini toma el liderato de la Serie A

Carlos Guerrero ‘Warrior’ | Capítulo 1: De futbol y otras locuras | El Canal del Mundial

Dos estrellas con caminos similares

Hace veinte años se fue Best, a los 59, víctima de la única batalla que nunca logró ganar: su adicción al alcohol.

Y otro 25 de noviembre, pero de 2020, se marchó Maradona, tras una vida marcada por los excesos, los trastornos y aquel doping en el Mundial de 1994 que destruyó los sueños de Argentina y precipitó el final del "Diez" en la élite.

Ambos crecieron en entornos humildes: Best desde la fría Irlanda del Norte y Maradona desde Villa Fiorito. Ambos nacieron sin nada y se volvieron todo. Y ambos vivieron en una cuerda floja donde la genialidad convivía con la autodestrucción.

Best y Maradona: paralelismos de dos talentos

La vida de George Best fue un viaje frenético. En el Manchester United alcanzó la gloria: campeón de Europa, Balón de Oro, ídolo total. Su pelo largo, su estilo y su magnetismo lo convirtieron en un rockstar del deporte. Las mujeres lo adoraban, las marcas lo buscaban y los jóvenes lo idolatraban. Era un Beatle con tacos.

Pero fuera de la cancha, su adicción al alcohol lo consumía. Robos menores, agresiones, detenciones por manejar ebrio, un trasplante de hígado… su vida fue un avispero constante. Él mismo lo describió mejor que nadie: "Gasté mucho dinero en coches, mujeres y alcohol. El resto lo desperdicié."

Maradona, por su parte, era más que un futbolista: era una religión. En Nápoles lo veneraban como a un dios; en Argentina, como a un símbolo eterno. Pero su magia convivía con el lado más oscuro. Su relación con la cocaína, un secreto a voces, lo llevó a un deterioro lento pero implacable. El propio Diego lo reconoció con una frase tan dura como sincera: "¿Sabes qué jugador hubiera sido yo si no hubiera tomado cocaína?"

La advertencia final de dos genios

Best murió diciendo: "No mueran como yo". Maradona se apagó quince años después, víctima de un paro cardíaco, pero dejando un mensaje que trascendió cualquier error: "La pelota no se mancha."

En este 25 de noviembre el futbol no celebra: reflexiona. Porque estas dos leyendas, con todos sus demonios, recordaron al mundo que la vida puede corromperse… pero el talento y la pasión que nace dentro de una cancha jamás.

Te puede interesar: San Diego FC rompe moldes y firma una hazaña histórica en la MLS