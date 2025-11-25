La Roma de Gasperini toma el liderato de la Serie A

La Serie A tiene nuevo líder y su nombre vuelve a sonar fuerte: la Roma de Gian Piero Gasperini. El conjunto capitalino se trepó a lo más alto de la clasificación por primera vez desde 2013, un logro que ha encendido la ilusión de una de las aficiones más apasionadas de Italia.

En aquel entonces, bajo el mando del francés Rudi García, la "Loba" también lideraba tras 12 jornadas con 32 puntos, aunque terminó viendo cómo la Juventus le arrebataba el título con una temporada de récord: 102 unidades.

Quieren volver a campeonar

Hoy el panorama es distinto, pero el sueño vuelve a caminar por las calles de Roma. Ahora, con 27 puntos producto de nueve victorias y tres derrotas, el equipo romanista está dos puntos por encima de Milan y Nápoles, y tres por delante de Inter y Bologna.

Además, presume una estadística clave: junto al Como 1907, es el equipo menos goleado de la liga, con solo seis tantos en contra. No es el fútbol más vistoso, pero sí uno de los más efectivos del campeonato.

Gasperini cambia la cara de la Roma

La llegada de Gian Piero Gasperini ha sido un auténtico punto de inflexión. La temporada pasada, la Roma tuvo tres entrenadores y llegó a coquetear con el descenso a estas alturas del año.

La intervención de Claudio Ranieri, quien salió del retiro solo por su amor al club, logró estabilizar el barco, pero la reconstrucción aún estaba pendiente.

Con Gasperini, el cambio ha sido inmediato. El equipo encontró orden, disciplina defensiva y una idea clara de juego, algo que no había tenido en mucho tiempo. A pesar de no desplegar un futbol espectacular, la Roma es hoy un bloque competitivo, sólido y confiable.

El Olímpico ilusionado espera al Napoli

En este resurgir, la presencia del argentino Paulo Dybala también ha sido determinante, incluso cuando las lesiones lo han dejado fuera de un tercio de los partidos. Con él en la cancha, la Roma tiene chispa, creatividad y un líder técnico capaz de cambiar un partido en un instante.

La próxima jornada será decisiva: la Roma recibirá en el Estadio Olímpico al Nápoles de Antonio Conte, vigente campeón de Italia. Un duelo que podría consolidar el liderato romanista o apretar de nuevo la cima.

Gasperini lo resume con un mensaje que ya abrazan los aficionados:

"Es lícito soñar cuando estás en estas posiciones. Rara vez los sueños se cumplen, pero es bonito vivirlos."

