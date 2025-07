Los 3 culpables de la eliminación de Monterrey en el Mundial de Clubes, según aficionados

La eliminación de Monterrey del Mundial de Clubes 2025 ante Borussia Dortmund dejó tres nombres señalados por parte de los aficionados. En redes sociales, tras el 2-1 en contra, las críticas apuntaron directamente a Stefan Medina, Esteban Andrada y Sergio Canales.

Monterrey quedó fuera del torneo luego de los goles tempraneros de Serhou Guirassy, que envió al cuadro alemán a los cuartos de final del Mundial de Clubes . A pesar del descuento de Germán Berterame, el equipo no logró igualar el ritmo del conjunto alemán. Aunque varios futbolistas fueron calificados con notas aprobatorias, los errores puntuales de algunos elementos pesaron más que el rendimiento colectivo.

Getty Images Sergio Ramos casi salva la eliminación de Monterrey sobre la hora con un remate de cabeza

¿Quiénes son los 3 señalados por la eliminación de Monterrey?

Stefan Medina apareció como primer central en la clásica línea de 3 defensores que utiliza el Monterrey y, por ese carril, Guirassy se filtró para anotar el 1-0 con facilidad. La falta de solidez defensiva generó dudas entre los seguidores, quienes esperaban su participación para reforzar la zaga. El doblete recibido en los primeros 25 minutos expuso carencias en la última línea.

Te puede interesar



Esteban Andrada, arquero titular, fue evaluado con un 6.7 según SofaScore. Si bien logró evitar una mayor diferencia en el marcador, la percepción de la afición no fue favorable. Se consideró que en el primer gol achicó tarde y que en el segundo no hubo una respuesta bajo los tres palos ante la definición al primer poste.

Sergio Canales, uno de los refuerzos estelares, cerró el duelo con calificación de 7.5. No obstante, la expectativa que genera su salario y experiencia llevó a los aficionados a señalarlo por no marcar diferencia. Aunque participó en la generación ofensiva, su aporte no logró desequilibrar a la defensa del Dortmund.

¿Qué dijo la afición tras la eliminación de Monterrey?

En redes sociales, seguidores de Rayados expresaron su orgullo con el rendimiento del plantel y el desarrollo del encuentro. Las entradas de Ocampos, De la Rosa y Ambriz no modificaron el rumbo del partido. El planteo de Fernando Ortiz fue criticado por no ajustar tras los goles del rival.

Además, se generó debate en torno a la inversión del club de cara a la segunda mitad de año. La falta de títulos internacionales continúa siendo una constante para Monterrey, pese a los esfuerzos económicos y deportivos en cada edición. El equipo regiomontano deberá replantear su proyecto tras otra eliminación en la competencia intercontinental. Mientras tanto, Borussia Dortmund enfrentará a Real Madrid en la siguiente ronda del Mundial de Clubes.