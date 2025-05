Ellos fueron los 3 culpables del empate entre América y Toluca, según los aficionados

América y Toluca ya han disputado la primera final del Torneo Clausura 2025 de la Liga BBVA MX y nos dejó sin muchas emociones. Ambos equipos no se sacaron ventaja y empataron 0-0 en el Estadio Ciudad de los Deportes, lugar donde los directivos de los ‘Diablos Rojos’ habrían sido víctimas de actos de delincuencia . La responsabilidad recae sobre el América, quien hizo de local, y es que los aficionados no están para nada contentos con el resultado. Tal es así que apuntaron en contra de 3 culpables: Víctor Dávila, Kevin Álvarez y Alejandro Zendejas. ¿Por qué?

Ya con los árbitros definidos para para la final de vuelta , los fanáticos piden por la salida de algunos jugadores, sobre todo de Víctor Dávila, quien no ha tenido un gran partido, según la perspectiva de los aficionados de ‘Las Águilas’. “Se desperdició mucho tiempo con Dávila de titular, no debería empezar de titular el domingo”, “Dávila no tiene que jugar en la vuelta, mándenlo con Araujo por favor”, “Qué ya no juegue Dávila porfa”, “Dávila no debe ser titular”, fueron algunos comentarios.

Dávila no tiene que jugar en la vuelta mándenlo con Araujo por favor — Jorge R.L. (@jorge_roma7) May 23, 2025

Archivo Víctor Dávila fue uno de los peores jugadores del América, según los aficionados.

Otro futbolista que recibió críticas de los aficionados del ‘Azulcrema’ fue el lateral derecho Kevin Álvarez, quien tuvo una puntuación de 6.8 sobre 10 en Sofascore. “Lo de Kevin lamentable”, “Kevin y Dávila ojalá estén completamente rotos para no jugar la vuelta”, “Kevin ningún pase bueno da”, “Kevin un desastre”, “¡Kevin banca por favoooor!”. “Alguien ayude a enseñarle a Kevin Álvarez cómo mandar un centro”, fueron algunas quejas de los aficionados.

Para sorpresa de muchos, el tercer jugador desaprobado de la final en el América fue Alejandro Zendejas, según los aficionados. “¿En qué momento perdimos a Zendejas?”, “Zendejas cada vez está más perdido”, “No sé qué le pasó a Zendejas”, “Si hubieran llegado al estadio Zendejas, Dávila y Kevin otro sería el marcador”, fueron las críticas de los aficionados de ‘Las Águilas’ para uno de los mejores jugadores de su equipo.

Si juegan como hoy, lo dudo mucho. Zendejas cada vez está más perdido, solo está pensando en como cogerse a Sabrina qué jugar bien. Kevin ningún pase bueno da. Aguirre es malísimo junto con Dávila. — David_1981 (@Davo_lopez1981) May 23, 2025

¿Cuándo se jugará la final entre América y Toluca en el Estadio Nemesio Diez?

América y Toluca deberán definir al campeón de la Liga BBVA MX este próximo domingo 25 de mayo. El partido se jugará en el Estadio Nemesio Diez y, tras el empate sin goles en Ciudad de los Deportes, el claro favorito a llevarse el título es el equipo de Antonio Mohamed. Sin embargo, todo puede pasar y lo cierto es que ambos clubes están a 90 minutos de sumar un nuevo trofeo a sus cabinas.