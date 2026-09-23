Estos son los 3 equipos de la Liga BBVA MX que se quedarían fuera de liguillla y cuentan con grandes inversiones

Aunque la Liga BBVA MX jugará su Jornada 10 antes de parar por la Mega Fecha FIFA, es un buen momento para analizar el presente de algunos clubes que estaban entre los grandes aspirantes y con grandes inversiones… pero que hoy están fuera de liguilla. Aunque todavía faltan muchas actividades del Apertura 2026, estos clubes están en el ojo del huracán.

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¿Cuáles son los 3 clubes de Liga BBVA MX que han decepcionado este semestre?

Aunque para saber cuáles son las plantillas más caras del futbol mexicano, depende del listado al que acudas (y tomando en cuenta los gastos que se hicieron para reforzar a la plantilla), estos 3 clubes están en el ojo del huracán en estos momentos. Este es el entorno en el que se desenvuelve la Liga BBVA MX a nada de jugar su décima fecha.

Rayados

Dada la nueva inversión millonaria y la llegada de futbolistas como Orbelín Pineda o Diego Rossi, muchos están encima del equipo por no estar entre los mejores 8 de la presente temporada. El equipo también tiene encima las críticas por perder la Leagues Cup, sin embargo aún queda mitad de torneo y tienen un partido menos. Si al final del semestre no clasifican, la situación para Matías Almeyda no pinta nada bien.

Pumas

Pese a que muchos aficionados se burlan de los auriazules y tienen la fama de ser un equipo que no invierte como los millonarios de la Liga BBVA MX, el club sí ha contratado y puesto millones de dólares para armar a sus recientes plantillas. Según Transfermarkt, son el octavo equipo más caro del circuito nacional. No son el plantel más poderoso ni amplio, pero las contrataciones hechas al menos deberían alcanzarles para meterse entre los mejores 8 al final del torneo.

Atlas

El club rojinegro tampoco es de los clubes más caros de la Liga BBVA MX, pero para la presente campaña hicieron algunos movimientos interesantes en la compra de futbolistas. Además, la llegada de Hernán Crespo trajo consigo prestigio y reconocimiento ante una ex figura de excelencia como futbolista profesional. Empezaron muy bien el Apertura 2026, pero hoy se perderían la liguilla. Por eso, el reto es encontrar los resultados positivos en próximas fechas.