Pumas tendrá 4 BAJAS para enfrentar a San Luis; ¿quiénes son?

Este fin de semana la Selección Mexicana disputará su primer juego luego de lo vivido en la Copa Mundial de la FIFA 2026; sin embargo, lo anterior no exime que la Liga BBVA MX tenga que parar, por lo que varios equipos, como Pumas, han comenzado su preparación para la siguiente jornada.

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Es así como Pumas se dice listo para disputar el siguiente duelo ante el Atlético de San Luis, mismo que será de vida o muerte para un cuadro capitalino que, de no obtener el triunfo, prácticamente se estaría olvidando de llegar a la Liguilla considerando que apenas tiene 12 unidades y está en el lugar 12.

¿Qué bajas tendrá Pumas para enfrentar a San Luis?

A priori, este podría ser uno de los juegos más complicados para Pumas en la temporada regular. El conjunto del Pedregal no mandó a ningún jugador a la Selección Mexicana en esta fecha FIFA; sin embargo, sí tiene cuatro convocados procedentes de otros países.

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El primer jugador que se perderá este partido es nada más y nada menos que Álvaro Angulo, quien fue llamado por la Selección de Colombia y que podría ver acción precisamente contra México. Otro elemento que tampoco estará es Pedro Vite, el cual es fundamental en el cuadro ecuatoriano.

Adalberto Carrasquilla, figura de la Selección de Panamá, tampoco estará con Pumas para el juego frente al Atlético de San Luis. Finalmente, la última baja para Esteban Solari será Robert Morales, quien dicho sea de paso tendrá una gran oportunidad de mostrarse en Paraguay.

¿Qué jugadores reemplazarían a los convocados en Pumas para enfrentar a San Luis?

Para sustituir a Álvaro Angulo Esteban Solari podría hacer uso de Pablo Bennevendo por la banda izquierda, mientras que por Adalberto el elegido podría ser Víctor Arteaga. Pedro Vite podría ser sustituido en el cuadro inicial de Pumas por Santiago Trigos, mientras que César Huerta sería el que reemplace a Morales en el eje de ataque.