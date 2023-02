Los 3 equipos que pueden asegurarse el repechaje en la jornada 10

La jornada 10 de laLIGA BBVA MX está a la vuelta de la esquina, misma en la tres equipos podrían amarrar virtualmente su boleto a la reclasificación del futbol mexicano. Desde 2020 que se implementó el formato en el que avanzan los primeros 12 de la tabla general, se han necesitado 21 puntos en promedio para colarse en el décimo segundo puesto de la clasificación.

En el presente Clausura 2023, Rayados de Monterrey, ya alcanzó las 21 unidades por lo que prácticamente tiene su lugar asegurado en el repechaje, aunque en el cierre de torneo, la prioridad sea avanzar directo a cuartos de final como uno de los primeros 4 lugares de la tabla general.

Resumen: Rayados 2-1 Necaxa | Jornada 8, Clausura 2023 | Liga BBVA MX

Toluca, Tigres y Chivas marchan con 18 puntos y en caso de ganar sus respectivos partidos de la fecha 10, llegarían a los 21 puntos que se necesitan para asegurar al menos el repechaje. Los Diablos Rojos de Ignacio Ambriz tratarán de conseguir la victoria en La Corregidora de Querétaro. La U de Nuevo León, con el posible regreso de André Pierre Gignac, visitará al Necaxa; mientras que Guadalajara recibe a Santos Laguna en el Estadio Akron.

¿Qué se necesita para calificar directo?

De acuerdo con lo registrado en los últimos 5 torneos cortos, el promedio para meterse dentro de los 4 mejores a la liguilla ha sido de 28 puntos, por lo que Toluca, Tigres y Chivas todavía necesitan sacar al menos 10 unidades de las 24 que faltan por disputar para evitarse el duelo de repechaje. De acuerdo con las proyecciones de la página especializada en estadística FiveThirtyEight, Tigres tiene el 73% de probabilidad de avanzar directo, Toluca el 63% y Guadalajara el 53%.

La proyección del sitio tiene a Monterrey, Tigres, Toluca y América como los equipos que terminarán en los primeros cuatro peldaños, mientras que los duelos de repechaje serían Chivas vs Xolos, Pachuca vs Juárez, León vs Pumas y Cruz Azul vs Santos. Los eliminados serían San Luis, Atlas, Necaxa, Puebla, Querétaro y Mazatlán.