3 funkos de Cruz Azul para un fan de La Máquina

Si eres un fanático de hueso colorado de La Máquina cementera de Cruz Azul… este artículo es para ti. Ya sea que te quieras comprar un juguete/funko de colección o que busques un regalo para un aficionado de los celestes, estas son las 3 opciones más particulares que se conocen. Por eso, presta atención a las propuestas y consigue la pieza que más te agrade.

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¿Por qué estos funkos son los más apreciados por los fans de Cruz Azul?

No hay duda de que Cruz Azul es uno de los clubes con más afición e historia del país. Por ello, su popularidad logra que incluso se produzcan muchos juguetes, funkos o figuras diversas para el entretenimiento de chicos y grandes. Ante eso, estas propuestas de la IA de Google te pueden convencer de comprar alguna para las próximas fechas. Ya sea para un cumpleaños, para Navidad o en vísperas del Día de Reyes.

¿Cuáles son los 3 mejores funkos de Cruz Azul?

Funko Pop! Personalizado del Aficionado - Aunque se indica que esta no es una opción “oficial” de la marca Funko, existen varios talleres que hacen el trabajo de manera artesanal. Es decir, te imprimen tu figura en 3D y la personalizan con los rasgos faciales característicos de la persona que busca esta figura. Y allí, obviamente le ponen el jersey de Cruz Azul de preferencia… y el número de playera de elección.

Funko Pop! Oficial en Color Azul - Justamente como no hay funkos oficiales de La Máquina, lo que han hecho los seguidores… es encontrar productos oficiales que tengan el azul como base o elemento esencial. Por eso se ha popularizado la pieza de Spiderman, misma que es completamente azul. Ante eso, podrías subirte al barco de dicha tendencia entre la afición cementera.