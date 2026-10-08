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3 funkos de Cruz Azul para un fan de La Máquina

Los fanáticos de Cruz Azul están contentos con el presente de su equipo y por eso pueden aprovechar estas figuras para comprarlas en próximas fechas.

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|Crédito: Especial de Azteca Deportes

Escrito por: Pablo García - Marktube

Si eres un fanático de hueso colorado de La Máquina cementera de Cruz Azul… este artículo es para ti. Ya sea que te quieras comprar un juguete/funko de colección o que busques un regalo para un aficionado de los celestes, estas son las 3 opciones más particulares que se conocen. Por eso, presta atención a las propuestas y consigue la pieza que más te agrade.

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¿Por qué estos funkos son los más apreciados por los fans de Cruz Azul?

No hay duda de que Cruz Azul es uno de los clubes con más afición e historia del país. Por ello, su popularidad logra que incluso se produzcan muchos juguetes, funkos o figuras diversas para el entretenimiento de chicos y grandes. Ante eso, estas propuestas de la IA de Google te pueden convencer de comprar alguna para las próximas fechas. Ya sea para un cumpleaños, para Navidad o en vísperas del Día de Reyes.

¿Cuáles son los 3 mejores funkos de Cruz Azul?

  • Funko Pop! Personalizado del Aficionado - Aunque se indica que esta no es una opción “oficial” de la marca Funko, existen varios talleres que hacen el trabajo de manera artesanal. Es decir, te imprimen tu figura en 3D y la personalizan con los rasgos faciales característicos de la persona que busca esta figura. Y allí, obviamente le ponen el jersey de Cruz Azul de preferencia… y el número de playera de elección. 
  • Funko Pop! Blú o Costalito (Costum) - Y de nuevo acudiendo a la oferta de talleres o personas independientes en el vasto mundo de internet… se han encontrado dos figuras apreciadas por los aficionados de Cruz Azul. En este caso, son Blú y Costalito, que son las mascotas oficiales del equipo. Esta opción ha tomado mucha popularidad y cautivado a los aficionados de todas las edades.
@darkenteire_customs Felicidades a los aficionados del #cruzazul por ganar. Les presentamos a #Blu continuación su nuevo uniforme. esperemos les guste. #funko #funkopersonalizado #soccer ♬ Señores Yo Soy Celeste - Los Dueños Del Ritmo SC

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