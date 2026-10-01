3 funkos de Lamine Yamal para regalar a un niño en su cumpleaños
Lamine Yamal es la figura que tomará el manto de las grandes leyendas y hoy los niños lo toman como su referente. Estos son los mejores juguetes del español.
Dice una frase de sabiduría popular que no hay peor ciego que el que no quiere ver. Las grandes leyendas van dejando la élite y la batuta de las nuevas generaciones ya tiene un nuevo heredero. Lamine Yamal hoy es uno de los futbolistas con más proyección y no es un elemento del futuro… sino una figura del presente. Por eso, puedes sorprender a los pequeñines con un funko del futbolista del Barcelona.
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¿Por qué es buena idea regalar un funko de Lamine Yamal?
Aunque los adultos siguen venerando - y con justa razón - a las grandes leyendas que están en el ocaso de su carrera, las nuevas generaciones de inmediato voltean a ver al niño prodigio. Lamine Yamal ya es el futbolista que los niños, adolescentes y jóvenes admiran. Ante eso, si se te cruza un cumpleaños o lo dejas para las fiestas de final de año… puedes regalar uno de estos funkos del español.
¿Cuáles son los funkos de Lamine Yamal para regalar?
- Funko Pop Fútbol Lamine Yamal Selección de España - No solo conquistó el futbol de clubes, sino que de inmediato también ya es un referente internacional con la selección española. Por eso, Funko ya tiene su versión combinado nacional de futbol. Aquí se debe investigar si el niño es hincha del Barca o no.
- Funko Pop Football Barcelona Lamine Yamal (De Pie) - En otro diseño clásico del Funko Pop, esta tiene al muchacho portando los colores blaugranas. En este caso, tal como se comentó, es un regalo ideal para alguien que sigue al club catalán. Incluye nombre y número, que actualizado ya es el playera número 10.
- Pop! Lamine Yamal (Kneeling) - Y esta también es una versión oficial del Funko Pop de la estrella juvenil. Sin embargo, esta posee es distinta a la del otro par de opciones, donde se encuentra de pie. Aquí se transmite la mítica celebración donde se desliza por el césped mientras cruza los brazos.