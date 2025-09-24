Balón de Oro: la fortuna que gastaron Lamine Yamal y Ousmane Dembélé en sus relojes para la gala
Yamal y Dembélé lucieron sus mejores relojes en la gala del Balón de Oro 2025, pero uno de ellos vale 3 veces más que el otro; estas son sus características
Lamine Yamal y Ousmane Dembélé fueron los jugadores que contendieron por el Balón de Oro 2025, pero finalmente fue el francés quien se llevó tal galardón . Lo que llamó la atención de la gala fueron los extravagantes relojes que utilizaron ambos jugadores para el evento, pues uno de ellos vale alrededor de 400 mil euros (8.6 millones de pesos).
Yamal utilizó un reloj de la marca Patek Philippe Cubitus, el cual está completamente cubierto de oro rosa de 18 kilates, incluida la manecilla, y tiene un costo de 140 mil euros (más de 3 millones de pesos). El futbolista del Barcelona utilizó uno más ostentoso que su compañero de equipo Robert Lewandowski, a quien le robaron uno en 2022 cuando firmaba autógrafos .
Dembélé, por su parte, utilizó un reloj Richard Mille ‘RM 77-02 Sebastian Ogier’, uno de los más ligeros y resistentes en el mundo, pues pesa 32 gramos. La caja del objeto es una obra de arte, pues está construida con carbón TPT. El precio de la joya que llevó el futbolista francés en su muñeca tiene un valor en el mercado de 400 mil euros, según Don Shelby, página especializada en esto en X (ex Twitter).
Los relojes del Balón de Oro 2025 que superaron a su edición pasada
Lamine Yamal y Ousmane Dembélé portaron relojes altamente exclusivos para la gala del Balón de Oro 2025, superando a los que portaron sus compañeros en la edición 2024, pues el más caro del año pasado fue el de Dani Olmo, quien llevó en la muñeca un Audemars Piguet Royal Oak Calendario Perpetuo, construido en oro blanco, y con un valor en el mercado de 200 mil euros (4.3 millones de pesos).
El español se lució con su reloj edición especial, pero en la gala también hubo otros más con grandes costos. Estos fueron los 3 relojes más caros de la gala del Balón de Oro 2024:
- Dani Olmo - Audemars Piguet Royal Oak Calendario Perpetuo – 200 mil euros
- Lautaro Martínez - Patek Philippe Calendario Anual – 59 mil euros (1.2 millones de pesos)
- Harry Kane- Rolex Daytona ‘Le Mans´- 45 mil euros (972 mil pesos).