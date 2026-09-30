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3 funkos del Real Madrid para comprar y regalárselo a un niño

Se avecinan fechas donde comprar juguetes es común, por ello puedes dar un vistazo en internet sobre funkos del Real Madrid. He aquí algunas opciones.

3-funkos-real-madrid-comprar-regalar-nino
|Crédito: Instagram/@realmadrid

Escrito por: Pablo García - Marktube

En los años recientes estos muñecos particulares vivieron un auge entre los gustos de las personas a nivel mundial. Es por eso que se encuentran de todos los estilos, incluidos del Real Madrid. Por ello, si quieres sorprender a tu hijo, sobrino, primo, amigo o amiga en estas fechas… puedes buscar la mejor opción de funkos. He aquí 3 propuestas que te pudieran convencer para buscar en internet, donde hay más variedad de posibilidades.

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¿Cuáles son los mejores funkos del Real Madrid?

Como ya se comentó, la variedad de funkos a nivel global es impresionante. Por ello, es cuestión de tener uno en mente y buscarlo por la red. También puedes aventurarte (lo cual es toda una experiencia en sí) a buscarlo en tiendas oficiales, bazares, mercados o establecimientos diversos donde se encuentran los más extraños que puedas imaginar. Sin embargo, la IA de Google te comparte estas 3 opciones si eres un fiel aficionado del club merengue.

Real Madrid CF Varios Pack de Muñecos Minix

En esta opción encuentras una propuesta para niños de primaria, pues son piezas pequeñas. Es un kit de futbolistas diversos del Real Madrid. Lo que se destaca de inmediato es que son bastante resistentes, para que no tengas temor en que los pequeños de casa los maltraten un poco. Solo se anima a observar bien con el proveedor los futbolistas que incluye, en caso de que sea algo relevante para quien los adquiere.

Funko Pop Cristiano Ronaldo CR7 Real Madrid

Para los nostálgicos y seguidores del portugués, esta es una opción ideal. Aunque el futbolista ya no está en el conjunto merengue… es claro que se le considera una leyenda de la institución. En ese sentido, si la persona a la que se lo regalarás es hincha de los madrileños, esta pieza de funkos adquiere un valor de clásica pensando en el cierre de carrera de CR7.

@selenaaldeiturriaga 😍 #halamadrid #funkos #foruyou ♬ sonido original - 𝕸𝖆𝖗𝖛𝖎𝖓¬𝖋𝖙𝖇𝖑

Real Madrid 4Pack Figuras Edición Limitada Fanble

Aunque estos funkos no son de la marca específica Pop, funcionan en el concepto. Precisamente lo que destacan de inmediato los proveedores, es que el paquete incluye figuras del equipo actual como Vini Junior o el propio Jude Bellingham. En ese sentido, sería un regalo actualizado y bastante lindo para ofrecerlea a los pequeños en casa o a quien elijas.

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