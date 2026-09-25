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3 funkos de Lionel Messi que querrás coleccionar hasta que seas viejito por lo icónicos que son

Del PSG al Inter Miami: tres figuras oficiales que recuerdan distintas etapas de la carrera de Messi

Tres Funko de Messi para coleccionar
Tres Funko de Messi para coleccionar|Crédito: Funko

Escrito por: Rodrigo Acuña | DR

Lionel Messi tiene una carrera llena de momentos que los aficionados recordarán por décadas. Sus figuras Funko Pop! permiten reconocer dos etapas distintas: el cambio de Barcelona a París y el capítulo que comenzó en Inter Miami durante el último tramo de su carrera. Entre los modelos oficiales hay tres que destacan por los uniformes que representan.

No hace falta seguir el coleccionismo para distinguirlos. La camiseta azul marino del PSG, el rosa de Miami y el uniforme de visitante cuentan parte de la historia reciente del argentino. También hay detalles en las cajas que ayudan a identificar cada figura.

Lionel Messi con el PSG: la figura de su etapa en París

Funko Pop! de Lionel Messi en el PSG
Funko Pop! de Lionel Messi en el PSG|Crédito: Funko

La primera opción muestra a Messi con el uniforme azul marino del Paris Saint-Germain. Según los detalles que brinda Funko, en la caja aparece el número 50 y su figura mide aproximadamente 11 centímetros.

Esta versión recuerda un cambio que sorprendió al futbol: después de dejar al Barcelona, Messi jugó en París entre 2021 y 2023. Allí utilizó el dorsal 30. Funko incluye actualmente esta figura en su categoría From the Vault, reservada para productos retirados de producción. Eso explica su interés como recuerdo de una etapa que ya terminó, aunque no significa que se trate de una edición limitada.

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Lionel Messi con el uniforme rosa de Inter Miami

Funko Pop! de Messi en Inter Miami (rosa)
Funko Pop! de Messi en Inter Miami (rosa)|Crédito: Funko

El rosa es el color que identifica de inmediato la llegada de Messi al futbol estadounidense. Funko lo representa con el uniforme de Inter Miami en una figura de aproximadamente 9.9 centímetros. Su caja lleva el número 11 y su código de artículo es 94697.

Para los aficionados, esta camiseta también remite al comienzo de una nueva historia. Messi llegó a Miami en 2023 y ese mismo año condujo al equipo a su primer título oficial, la Leagues Cup. Marcó en la final ante Nashville SC antes de que Inter Miami ganara en los penales.

Lionel Messi con la camiseta de visitante de Inter Miami

Funko Pop! de Messi en Inter Miami (negro)
Funko Pop! de Messi en Inter Miami (negro)|Crédito: Funko

La tercera figura permite mirar la misma etapa desde otro uniforme. Funko también lanzó a Messi con la camiseta de visitante de Inter Miami. Es un modelo de aproximadamente 9.9 centímetros, con el número 01 en la caja y el código de artículo 88617.

Para quien quiera reunir más de una versión del argentino, la diferencia se reconoce a simple vista: la figura rosa y la de visitante pertenecen a la línea de la MLS, pero representan equipaciones distintas. El 01 y el 11 son números de las cajas; ninguno corresponde al dorsal que Messi usa en la cancha.

¿Existe un Funko oficial de Messi con Argentina o Barcelona?

Es una pregunta lógica para quienes recuerdan su historia en el Barcelona o la Copa del Mundo que ganó con Argentina. Sin embargo, en el catálogo oficial no aparece una figura Pop! de Messi con ninguna de esas dos camisetas.

Esto quiere decir que si te encuentras con una figura Funko de Messi con la camiseta de la Selección de Argentina o del Barcelona, probablemente no sea un producto oficial y se trate de una réplica.

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