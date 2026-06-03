3 jugadores de México que llevarán un nombre distinto en su jersey para la Copa Mundial de la FIFA 2026™
Las playeras de la Selección Mexicana no serán todas iguales para la fiesta máxima del futbol
Así como los dorsales de la Selección Mexicana ya son oficiales para la Copa Mundial de la FIFA 2026™, lo concreto es que no todas las playeras de México serán exactamente iguales. De hecho, un dato que se dio a conocer recientemente por intermedio del periodista de TV Azteca, Carlos Guerrero (Warrior), hay 3 jugadores que llevarán un nombre distinto.
Así como Álvaro Fidalgo llevará el número que tanto le gusta en su jersey, también tendrá un modo de poner su nombre diferente al de sus compañeros. Además del ex jugador del Club América, hay otros dos futbolistas que llevarán las letras inscritas en su playera de una manera distinta: Orbelín Pineda y Raúl Jiménez. Así se reveló ahora oficialmente.
Los nombres que llevarán estos 3 jugadores de México en la Copa Mundial de la FIFA 2026™
De acuerdo a la información trascendida y que ya es oficial en el informe pasado a FIFA, Orbelín Pineda tendrá su jersey solo con su nombre (“Orbelín”). Lo mismo hará Jiménez (“Raúl”). Por último, el actual mediocentro del Real Betis de España tendrá únicamente su apellido en la espalda (“Fidalgo”).
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Estos 3 son diferentes al resto porque todos los otros 23 convocados llevarán en su playera su nombre y apellidos puestos de la siguiente manera: Inicial del nombre, punto, espacio, apellido. Es decir, sería algo como: “S. Gimenez”, en el caso de Santiago Gimenez.
Orbelín— WARRIOR (@CARLOSLGUERRERO) June 2, 2026
Raúl
Fidalgo
Los únicos 3 que traerán así el nombre en el jersey de Selección Mexicana durante la justa.
El resto, inicial del nombre y apellido. Ejemplo:
A. González
A. Vega
Todos los dorsales de la Selección Mexicana y sus nombres en la playera
En cuanto a los dorsales, estos tres futbolistas llevarán el 8 (Fidalgo), el 9 (Raúl) y el 17 (Orbelín). El resto de los números de los jerseys para la Selección de México serán estos:
- 1 - R. Rangel
- 2 - J. Sánchez
- 3 - C. Montes
- 4 - E. Álvarez
- 5 - J. Vásquez
- 6 - E. Lira
- 7 - L. Romo
- 8 - Fidalgo
- 9 - Raúl
- 10 - A. Vega
- 11 - S. Gimenez
- 12 - C. Acevedo
- 13 - G. Ochoa
- 14 - A. González
- 15 - I. Reyes
- 16 - J. Quiñones
- 17 - Orbelín
- 18 - O. Vargas
- 19 - G. Mora
- 20 - M. Chávez
- 21 - C. Huerta
- 22 - G. Martínez
- 23 - J. Gallardo
- 24 - L. Chávez
- 25 - R. Alvarado
- 26 - B. Gutiérrez