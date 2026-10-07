3 legos de Haaland para los amantes del futbol

Los grandes deportistas se caracterizan por muchas virtudes demostradas en el campo… pero sabes que se hicieron populares cuando ya tienen figuras LEGO. Ante dicha situación, desde hace tiempo el noruego ha hecho méritos y hoy es ídolo de multitudes. Y después de la Copa del Mundo, sus fanáticos se multiplicaron. Por eso, he aquí las 3 mejores figuras de Erling Haaland, quien seguramente se convertirá en una leyenda.

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¿Por qué comprar una figura LEGO de Erling Haaland?

Desde las categorías inferiores se hablaban maravillas de quien hoy es apodado El Androide. Con el paso de los años se comprobó que dichos comentarios tenían razón y hoy incluso brilló en un Mundial. Dicha fue circunstancia por la que todo tipo de personalidades se encariñaron con el ariete noruego. Ante eso, Haaland hoy es de importancia internacional y así puedes conseguir estas 3 figuras… recomendación de la IA de Google.

¿Cuáles son las 3 figuras de LEGO de Erling Haaland?

Minifigura Custom con la Playera de Noruega - Se debe aclarar que no todas son específicamente de la marca de juguetes indicada, pero hay diferentes proveedores a nivel mundial. Tal es el caso de esta figura, que es al estilo LEGO y que cuenta con la playera de Noruega. Algunos lo que hacen es comprar figuras genéricas e imprimir los detalles en tiendas especializadas.

Minifigura Custom con la Playera del Manchester City - Realmente este es un caso similar al primero, donde las figuras que se tienen son idénticas o similares a LEGO. Aquí lo que se hace es imprimir su playera del City (club donde juega) con su ‘9’ en la espalda. Incluso, se le ha hecho su melena recogida y también su melena rubia suelta. Esto antes de que se quitará su larga cabellera.