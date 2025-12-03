¡UNA JOYITA! Lego sorprende rumbo al próximo Mundial 2026

El ambiente mundialista empieza a sentirse con fuerza en México, Estados Unidos y Canadá, las tres sedes que recibirán la Copa del Mundo 2026.

Y mientras nos acercamos al sorteo y al camino definitivo de las selecciones clasificadas, una noticia ha emocionado a coleccionistas y aficionados del futbol en Latinoamérica: LEGO lanzará una réplica oficial de la Copa del Mundo de la FIFA , un set que promete convertirse en uno de los artículos más deseados del año.

Una gran sorpresa para los fanáticos de LEGO

Este impresionante modelo forma parte de LEGO Editions, una nueva línea premium de coleccionables. El trofeo está compuesto por 2,842 piezas, diseñadas para replicar con exactitud el icónico símbolo que ha levantado lo más selecto del balompié mundial. Su precio oficial será de 4,799 pesos, aunque podría variar dependiendo de la tienda o promociones vigentes.

Además, el set incluye un detalle especial para los amantes de la marca: un muñeco LEGO voluntariado, acompañado de una mini réplica adicional del trofeo y un fondo con el logo oficial del Mundial 2026. Para quienes buscan algo más que el armado, este paquete ofrece una experiencia completa de memorabilia futbolera.

Lanzamiento, beneficios y métodos de compra

La fecha de salida está marcada en el calendario de coleccionistas: 1 de marzo de 2026. Y LEGO no se ha quedado corto con los incentivos. Con la compra de esta réplica podrás recibir un regalo adicional llamado "Pérgola Invernal", una pieza decorativa ideal para la temporada navideña, lo que vuelve aún más atractivo este lanzamiento.

Además, quienes cuenten con Membresía LEGO tendrán un beneficio extra: 1,680 LEGO Points que pueden utilizarse como descuento en compras futuras dentro de la tienda oficial. Esto convierte al set de la Copa del Mundo en una excelente inversión para quienes planean seguir ampliando su colección.

En cuanto a los métodos de pago, LEGO acepta tarjetas VISA, MasterCard, PayPal y puntos de membresía, lo que facilita el proceso para compradores en México y Latinoamérica. El envío será gratuito, con un tiempo estimado de entrega de tres a cinco días hábiles.

Por si fuera poco, LEGO recuerda que en su catálogo también se pueden encontrar líneas de Navidad, colaboraciones especiales con colecciones deportivas como las de Fórmula 1. Sin duda, la fiebre mundialista ya comenzó… y ahora también se puede armar pieza por pieza.

