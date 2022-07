Los 49ers ya tienen fecha para el regreso de Jimmy Garoppolo

Jimmy Garoppolo todavía no sabe en dónde jugará la próxima temporada. Su futuro está en el aire, pues algunos rumores indican que saldría de San Francisco para la próxima temporada de la NFL.

La franquicia de los 49ers por el momento se enfoca en que el mariscal de campo esté recuperado antes de tomar una decisión definitiva. Garoppolo sufrió una lesión en el hombro durante la victoria de los 49ers en la Ronda Divisional de la NFC sobre los Dallas Cowboys. La lesión requirió cirugía y rehabilitación, lo que lo mantuvo fuera del minicampamento obligatorio.

¿Cuándo podrá volver a jugar Jimmy Garoppolo?

De acuerdo a los informes de la NFL, el pasador estaría listo para saltar al emparrillado a mediados de agosto. Es decir, unas tres semanas antes de que inicie la temporada regular. Para estas fechas, se espera que ya pueda ejecutar todo tipo de lanzamientos.

¿En dónde está el futuro de ‘Jimmy G’?

Con Garoppolo incapaz de jugar durante gran parte de la temporada baja, los 49ers estuvieron en problemas, pues esto arruinó los planes de los ‘Niners’ de enviar al mariscal de campo a otro equipo, mientras preparaban a la selección de primera ronda del draft de 2021, Trey Lance , para que tomara las riendas por completo a partir de la temporada que arranca en septiembre.

No obstante, algunos informes indican que San Francisco aún está dispuesto a canjear a Garoppolo en los próximos días. Algunos expertos no están muy convencidos de que esta sea la decisión correcta, pues Lance no ha mostrado cualidades que indiquen que puede hacerse cargo al cien por ciento de la posición.

En este momento no hay un claro pretendiente de ‘Jimmy G’, aunque a medida que se acerque la temporada siempre pueden surgir lesiones que hagan que algunos equipos se interesen por un quarterback que ya pudo llevar a su equipo a un Super Bowl.