5 ejercicios de piernas para tener la condición física de Isaac del Toro

El ciclista mexicano se está convirtiendo en parte de la élite mundial, por lo que muchos están conociendo su historia e interesándose por sus actividades deportivas. En las horas recientes Isaac del Toro volvió a dejar el ciclismo tricolor en lo más alto y por ello surge la duda de cómo se prepara. He aquí algunos ejercicios para lograr una preparación digna de un atleta de alto rendimiento.

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¿Cómo se prepara Isaac del Toro para sus carreras?

El también llamado Torito acaba de participar en el Campeonato Mundial de Ciclismo que se llevó a cabo en Canadá y obtuvo un quinto puesto que aunque no le permitió subirse al podio, puso al ciclismo mexicano en lo más alto. Ante eso, la IA de Google indica que la preparación para lograr ese tipo de resultados se basa en la resistencia muscular, la potencia explosiva y el enfoque en el entrenamiento de la fuerza unilateral.

¿Cuáles son los ejercicios que hace Isaac del Toro?

Si buscas unas piernas dignas de alguien que pedalea de manera constante (como Isaac del Toro), estos son 5 ejercicios que podrías practicar.

Elevación de talones - Dado que las pantorrillas funcionan como estabilizadores y conductores de la fuerza final hacia el pedal, se recomienda hacer este ejercicio con algo de peso y controlando la caída para no lastimar el tendón de Aquiles.

Dado que las pantorrillas funcionan como estabilizadores y conductores de la fuerza final hacia el pedal, se recomienda hacer este ejercicio con algo de peso y controlando la caída para no lastimar el tendón de Aquiles. Zancadas caminando con peso - La intención con este ejercicio es lograr la resistencia muscular y la fuerza en movimiento. En el ciclismo sucede que el núcleo (también llamado core) debe estabilizar al cuerpo mientras las piernas se cansan durante el trayecto.

La intención con este ejercicio es lograr la resistencia muscular y la fuerza en movimiento. En el ciclismo sucede que el núcleo (también llamado core) debe estabilizar al cuerpo mientras las piernas se cansan durante el trayecto. Sentadillas búlgaras - La intención con este ejercicio que se define como unilateral, es imitar de cierta forma el pedaleo, dado que lo haces por turno pierna con pierna. Así se mejora la estabilidad de la rodilla y la cadera, además de fortalecimiento en cuádriceps y glúteos.

#CiclismoMexicano #MundialDeCiclismo#mexico #ciclismo ♬ sonido original - Ciclismo.Mx.Universal @ciclismo.mx 🇲🇽🔥 ISAAC DEL TORO LO DEJÓ TODO EN EL MUNDIAL 🌈🚴‍♂️ El mexicano terminó en 5.º lugar en la carrera de ruta del Mundial de Ciclismo 2026, a solo 14 segundos del campeón Brandon McNulty. 🇺🇸 Isaac atacó, cerró diferencias, persiguió y trabajó durante gran parte de la carrera, pero en muchos momentos tuvo que hacerlo prácticamente en solitario. Al final, el arcoíris no pudo ser para México, pero Isaac demostró que está para pelear contra los mejores del mundo. 🔥🇲🇽 En 2025 terminó 7.º, a más de 6 minutos del ganador. Esta vez fue 5.º, a solo 14 segundos. 📈 ¿Fue un Mundial de todos contra Isaac? 👀 ¿Qué te pareció la actuación del mexicano? 🇲🇽👇 #IsaacDelToro