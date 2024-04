Los 5 equipos clasificados a la fase final del Clausura 2024

Estamos a tan solo tres jornadas de que se termine el torneo regular del Clausura 2024 de la Liga BBVA MX. Ya se disputaron los primeros tres partidos de la jornada 15, los cuales fueron; Querétaro vs Mazatlán, Puebla vs Cruz Azul y Necaxa vs Santos.

Luego de los resultados, dos equipos ya consiguieron asegurar su lugar a la fase final del torneo. Por lo que ya hay cinco equipos con boleto asegurado en Play In pero aún tienen posibilidades de asegurar su boleto directo a Liguilla.

Por otra parte, son cuatro los equipos que ya quedaron eliminados de la Fase Final. El primero fue el conjunto de Puebla tras la jornada 13. Los demás equipos eliminados se dieron en la jornada 14 y son Tijuana, Atlas y Juárez.

Los equipos con boleto asegurado al Play In Clausura 2024

Fueron tres equipos los primeros en asegurar su lugar al Play In tras la jornada 14. El primero fue el América tras llegar a 29 puntos, seguido por Toluca que de igual forma mantiene 29 puntos. El tercero fue Rayados que registra 28 puntos.

Los últimos dos equipos en asegurar su boleto fue tras su encuentro de la jornada 15. Se trata de Cruz Azul y Necaxa. Ambos clubes ganaron su partido y concretaron su clasificación.

¡BIENVENIDOS A LA FASE FINAL 🏆🎖️! Con la victoria de esta noche y al llegar a 29 puntos, @CruzAzul garantiza estar en la Fase Final del Clausura 2024 😎 pic.twitter.com/Lx3FvXbZ7q — Liga BBVA MX (@LigaBBVAMX) April 13, 2024

La Máquina llegó a 29 puntos tras ganarle a Puebla. Por otra parte, Necaxa consiguió 27 puntos tras ganarle a Santos.

¡BIENVENIDOS A LA FASE FINAL 🏆😎! Al ganar esta noche y llegar a 27 unidades, el @ClubNecaxa jugará la Fase Final, a la espera del acomodo de la tabla ⚡️ pic.twitter.com/WYrCRnDMn0 — Liga BBVA MX (@LigaBBVAMX) April 13, 2024

