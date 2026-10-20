5 funkos que debes tener si eres aficionado del Liverpool

Las figuras funko se convirtieron en elementos de juguetería-coleccionismo necesarios para los fanáticos de diversos temas a lo largo del mundo. Y en el ámbito futbolístico, uno de los clubes con más historia y tradición no podía estar sin sus grandes figuras. Por ello, he aquí las 5 mejores opciones para comprarte un funko del Liverpool… y así nunca caminar solo.

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¿Por qué es buena idea regalar funkos del Liverpool?

Evidentemente si eres fan del Liverpool, estas opciones son perfectas, pues en esencia se sienten ideales para conmemorar grandes figuras del equipo. Aunque hay muchas opciones a nivel histórico, aquí se ponen a referentes recientes y totalmente actualizados de una época donde incluso alcanzaron la ansiada UEFA Champions League que se les negó tantos años. Por eso, presta atención a las recomendaciones de la IA de Google o busca otras más aventuradas.

¿Cuáles son los 5 mejores funkos del Liverpool para regalar?

1.- Alexis MacAllister - El argentino se convirtió en uno de los grandes referentes de la actualidad. Su entrega, su capacidad para defender o para atacar... y demás virtudes lo tienen como un jugador indispensable en el actual plantel. Por ello, podría ser una linda compra para aficionados que entienden el presente de la institución.

2.- Virgil van Dijk - En ese mismo sentido, la última época de glorias no se puede entender sin el neerlandés. El capitán y líder de la zaga es un hombre comprobado, querido y apoyado por sus presentaciones en los momentos más complicados de los años recientes. Debería estar sí o sí en tu colección del Liverpool.

3.- Mohamed Salah - Aunque tal vez se toquen fibras sensibles entre los aficionados Reds, El Faraón es una leyenda del club. Muchos lo defendieron e indicaron que la directiva tuvo que renovarlo, pero su pieza entre tus funkos es vital si te consideras fanático de este club.

4.- Jürgen Klopp - Pese a que en estos momentos la situación no se percibe tan mala con Andoni Iraola, la gente extraña a montones al estratega alemán. Su proceso se terminó y era necesario tomar su descanso, pero la gente no olvida al director técnico que los regresó a la conquista de la élite local y europea.

5.- Ian Rush - Mientras que esta última propuesta es para los expertos y seguidores mayores del Liverpool. Este hombre es el máximo goleador en la historia del club, representando ese equipo clásico de los años 80. Esta edición presenta al ariete con su bigote y celebrando una de sus 346 anotaciones con el equipo de Anfield.