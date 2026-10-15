5 funkos de MLB para regalar

El mundo de los Funkos tiene una amplia gama de oportunidades para los fanáticos de caricaturas, películas o diversos personajes de la cultura pop. Y en el ámbito deportivo, el futbol no lo es todo, por eso aquí está la propuesta de la IA de Google para conseguir estas 5 figuras de la marca de juguetes relacionados con la MLB.

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¿Por qué es buena idea regalar funkos de la MLB?

Los aficionados de la Major League Baseball se encuentran totalmente embelesados por las actividades de las finales de esta temporada. Por ello, es una buena oportunidad para conocer la oferta que existe de parte de Funko para comprar y regalar. En ese sentido, la IA de Google te comparte las 5 opciones más interesantes para ella.

¿Cuáles son los 5 mejores funkos de la MLB?

1.- Shohei Ohtani (Dodgers #138) - La gran figura (o una de las grandes figuras) de la MLB en estos momentos… es una buena oportunidad de regalo propio o para otra persona. Allí el detalle es conocer de qué equipo se es fanático. La figura tiene la típica postal del japonés saludando con el casco.

2.- Aaron Judge (Yankees #97) - Cambiando de escuadra de la liga, los seguidores de los Yankees claramente identifican a este hombre, que tiene en su figura de funko la pose de él a punto de batear. Sería un lindo detalle una pieza con un diseño bastante bonito.

3.- Mookie Betts (Dodgers #92) - También del lado de los bateadores, esta figura de los Dodgers se encuentra lista para colocar un jonrón imponente. Este beisbolista es reconocido entre los más talentosos y carismáticos, por lo que podrías conseguir su funko.

@funko Complete your MLB collection before the sun sets on baseball season! Check out the latest lineup of POP! MLB players. #FunkoPOP #MLB ♬ original sound - OriginalFunko - Original Funko

4.- Julio Rodríguez (Mariners #111) - Pasando ahora con un dinámico jardinero central, el uniforme aqua de los Marineros resalta claramente en una estética opción para los fanáticos de las piezas particulares… o del equipo de Seattle.

5.- Mike Trout (Angels #93) - Muchos lo consideran entre lo mejor de su generación y por ello esta figura clásica de los Angels debería considerarse para ser comprada. Allí sale él con su guante sosteniendo una pelota en dicha mano.