5 funkos de futbol que debes tener en tu colección

Sobre todo en estas fechas donde los premios como el Balón de Oro divide las opiniones de la gente, es donde se conocen las simpatías de las personas. Por ello, cuando se piensa en los 5 funkos más especiales en el mundo del futbol, las respuestas se complican. En ese sentido, la IA de Google divide en secciones estas respuestas. Sin embargo, todo se resume en quiénes son tus jugadores favoritos.

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¿Por qué deberías regalar funkos de futbol?

Aunque sí hay gente que no disfruta tanto de este deporte, el Mundial demostró que en los grandes eventos muchas personas se unen aunque sea a la moda del momento. Sin embargo, todo dependerá de qué futbolista quieres tener en tu colección. Incluso hay talleres que ya replican los muñecos de la marca y los puedes personalizar como gustes.

¿Cuáles son los 5 mejores Funkos del mundo futbol?

1.- Lamine Yamal - Hoy el muchacho español que juega en el Barcelona se está convirtiendo en el ícono de las nuevas generaciones. Se entiende que es un superdotado y por ello para niños (e incluso adultos) comprar su versión blaugrana sería un golazo, tomando en cuenta que sería el primero que salió de un joven que se convertiría en leyenda.

2.- Kylian Mbappé - Mr. Mundiales (como se le apodó en el verano) es un futbolista que ha hecho cosas grandísimas en su carrera. Por ello, el francés también es parte de los grandes referentes de la actualidad.

3.- Lionel Messi - Pero si gustas voltear un poco al pasado, evidentemente debes pensar en futbol y asociarlo con Messi. Aquí simplemente sería buscar sus diferentes versiones donde estuvo, como lo es el Barcelona, Argentina, PSG o Inter Miami.

4.- Cristiano Ronaldo - Si quieres mantener el modo leyenda en tus compras, CR7 es otra de las grandes opciones. Algunos coleccionistas acuden a su figura con el Manchester United, donde comenzó su ascenso a la gloria deportiva. Pero claramente Real Madrid o Portugal son otras buenas posibilidades de elección.

5.- Naruto Uzumaki Soccer - Y para salirse un poco del guión, este es un funko de futbol con Naruto como el personaje a destacar. Si gustas darle variedad a tu colección, este es un modelo bastante lindo con el personaje de anime jugando con un clásico balón en blanco y negro.