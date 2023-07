Las 5 jugadoras de la Liga MX Femenil que jugarán el Mundial

Estamos a cinco días de que inicie la Copa del Mundo Femenil en Australia y Nueva Zelanda, dicho certamen que no contará con la presencia de la selección femenil mexicana que no logró clasificarse a la justa, sin embargo esto no impide que haya representación de la Liga BBVA MX Femenil en el certamen ya que hay cinco jugadoras provenientes del balompié mexicano que competirán.

Jennifer Hermoso – España

La jugadora de las Tuzas del Pachuca fue incluida en la convocatoria de España, quien es una de las favoritas en el certamen debido a la gran generación de jugadoras que tienen donde la mayoría de ellas juegan en el Barcelona.

Jennifer es la goleadora histórica de la Roja con 34 goles en 77 partidos y está por jugar su tercer Mundial, la delantera llega con muchas ganas de disputar un torneo internacional ya que se perdió la Eurocopa 2022 por lesión en la rodilla.

En Francia 2019, España se fue eliminada en los Octavos de Final al perder 2-1 contra Estados Unidos. Mientras que en la Euro cayeron en Cuartos de Final 2-1 ante Inglaterra en un duelo que se definió en tiempo extra

Valeria del Campo – Costa Rica

La defensora de las Rayadas de Monterrey está lista para representar a Costa Rica en el Mundial. Los ticos van a vivir con mucha emoción su segunda participación en la máxima fiesta del futbol femenil.

Costa Rica está comparte grupo con España, Japón y Zambia.

Sophia Braun – Argentina

La defensora del León es nacida en Estados Unidos sin embargo tiene doble nacionalidad y juega para la selección de Argentina, que llega a Australia y Nueva Zelanda con la ilusión de mejorar el papel que hicieron en Francia 2019 donde no lograron avanzar de la Fase de Grupos.

Jermaine Seoposenwe – Sudáfrica

La delantera sudafricana Jermaine llegó a la Liga BBVA MX Femenil en el 2022, jugó dos torneos con las Bravas de Juárez y para este Apertura 2023 las Rayadas de Monterrey la anunciaron como uno de sus refuerzos.

Esta delantera tiene 29 años y ha jugado en el Real Betis de la Liga Femenil Española y también el Sporting de Braga. La jugadora de la pandilla es parte del combinado nacional sudafricano que hizo historia en el 2019 al lograr su clasificación por primera vez a la justa mundialista.

Sudáfrica comparte grupo con Suecia, Italia y Argentina.

Marta Cox – Panamá

La mediocentro ofensiva de Pachuca estará en Australia y Nueva Zelanda 2023 con la Selección de Panamá que históricamente se clasificó por primera ocasión a la máxima fiesta del balompié femenino.

Marta es titular indiscutible con las Tuzas quienes son subcampeonas de la Liga BBVA MX Femenil.

Las panameñas comparten grupo con Brasil, Jamaica y Francia.

Costa Rica, Panamá, Estados Unidos y Canadá fueron las selecciones del área de la CONCACAF que se clasificaron al Mundial.