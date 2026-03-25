Subida de precio: Esto es lo que verdaderamente aumentó el álbum de la Copa Mundial de la FIFA 2026

A meses de su inicio, se filtró la información sobre la fecha de lanzamiento del álbum oficial Panini de la Copa Mundial de la FIFA 2026. En este ambiente de euforia, los coleccionistas mexicanos ya alistan la cartera, pues finalmente se han revelado detalles muy interesantes, como el duro incremento de precio que tendrán los sobres de estampas.

En sus redes sociales, Panini anunció que el 1 de abril iniciará la preventa de la colección oficial. “¡La cuenta regresiva ha comenzado! Una nueva era del coleccionismo futbolero está por llegar”, reza el comunicado. Sin embargo, detrás de la emoción por ver a las 48 selecciones clasificadas, hay una subida de precios en los cromos que supera a la inflación mexicana.

Golpe al bolsillo: La inflación de las estampas y el álbum de la Copa Mundial de la FIFA 2026

Llenar el álbum del Mundial es cada vez más caro para los mexicanos. Al analizar la evolución histórica de este pasatiempo, las cifras son alarmantes. Según datos recientes de 365 Scores y proyecciones para 2026, el valor de los sobres ha experimentado un crecimiento más alto que el poder adquisitivo en México.

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En 1998, un sobre de estampas costaba apenas $1.50 MXN. Para la justa de 2026, se estima que el precio por sobre de estampas oscilará entre los 18 y los 25 pesos mexicanos. Esto significa que, mientras el salario mínimo en México ha subido cerca de 10 veces en este periodo, el precio de las estampas ha aumentado más de 16 veces.

|Foto: TikTok

¿Cuánto costará completar el álbum del Mundial 2026?

Las filtraciones sugieren que el álbum tradicional tendrá un costo de entre $50 y $100, mientras que la edición de tapa dura será más elevada. Con un formato expandido de 112 páginas y cerca de 980 estampas, el reto financiero es muy duro:

Total de sobres necesarios: Aproximadamente 200 (considerando 5 cromos por sobre).

Aproximadamente 200 (considerando 5 cromos por sobre). Inversión estimada: Cerca de $4,000, asumiendo un intercambio constante de repetidas.

El precio de los sobres y la inflación en cada Mundial