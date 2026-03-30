Parecía descartado para la Copa Mundial de la FIFA 2026 pero regresó y quiere ser convocado en México

Mientras que un jugador de Chivas logró un récord en México y Javier Aguirre lo tiene en cuenta, hay un ex futbolista del Pachuca y de los Xolos de Tijuana puede ilusionarse con la posibilidad de ser convocado a la Copa Mundial de la FIFA 2026 a pesar de que todos los caminos apuntaban a que no iba a estar en la lista definitiva debido a una lesión muy grave.

Si en algo sufrió México en la previa de este mundial en el que será local, es en los temas físicos. Pues Javier Aguirre podría armar un 11 ideal con sus jugadores lesionados. Uno de ellos es Luis Chávez, del Dinamo Moscú, quien había sufrido una rotura de ligamentos y que lleva casi 9 meses inactivo.

Crédito: Mexsport

Todos los caminos apuntaban a que el ex jugador de Los Tuzos no iba a tener posibilidades de ser citado a la Selección Nacional de México, debido a la lesión que no le permite jugar con el combinado azteca desde junio de 2025, cuando formó parte de la plantilla campeona de la Copa de Oro.

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El post de Luis Chávez que ilusiona a sus fanáticos de México

Pero ahora el propio futbolista de 30 años realizó un post que demuestra que puede estar. “Después de casi 9 meses pude jugar algunos minutos hoy. ¡Bendito seas, mi Dios!”, expresó Luis Chávez en su cuenta de Instagram con una historia en la que se lo podía ver entrenando con su equipo.

El pivote y centrocampista había sido siempre una fija para el “Vasco” Aguirre y eso puede causar que el entrenador lo espere hasta último momento de cara a la convocatoria final para el Mundial 2026. Sin embargo, no juega un partido oficial desde el 23 de junio de 2025.

Los números de Luis Chávez con la Selección Nacional de México

De acuerdo al reporte de Transfermarkt, sitio especializado en estadísticas y finanzas, los números de Chávez con México son los siguientes:

Partidos jugados: 42

Goles convertidos: 4

Asistencias aportadas: 3

Tarjetas recibidas: 5 amarillas

Títulos conseguidos: 3 (Copa Oro 2023, Copa Oro 2025 y Concacaf Nations League 2025).