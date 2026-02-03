6 estrellas de México que pasaron por Atlético Madrid además de Obed Vargas

El Atlético Madrid pudo fichar a Obed Vargas por dos grandes razones y ya se ilusiona con que sea el joven que le aporte frescura al mediocentro del equipo ingresando desde el banco. El “Colchonero” sumó a su plantilla al nacido en Alaska de padres mexicanos (de Michoacán). Pero, además de él, ya han pasado otras 6 estrellas de México por el conjunto español.

Resulta que así como hay otros 2 jugadores mexicanos cuyo pase pertenece al Atlético Madrid , a lo largo de la historia también jugaron otros futbolistas nacidos en México o de nacionalidad mexicana. De hecho, hubo hasta un entrenador y una jugadora del conjunto femenil del Atleti.

Las 6 estrellas que pasaron por Atlético Madrid

1. Hugo Sánchez

Probablemente el caso más polémico porque se convirtió en leyenda en el Real Madrid.

Llegada: 1981, procedente de Pumas UNAM.

Rendimiento: Recibió críticas al principio pero su última temporada (1984-85) fue espectacular: ganó su primer Pichichi (19 goles) y ganó una Copa del Rey (anotando dos goles en la final contra el Athletic Club).

Salida: 1985. Fue transferido al Real Madrid en una operación triangular (pasando primero por Pumas).

2. Luis García

Llegó como el heredero de Hugo y jugó bien, pero el equipo no funcionó.

Llegada: 1992, procedente de Pumas UNAM.

Rendimiento: Marcó 17 goles en su primera temporada y 11 en la segunda.

y 11 en la segunda. Salida: 1994. Se fue a la Real Sociedad por problemas con la directiva.

3. Raúl Jiménez

Un paso fugaz que no resultó como se esperaba.

Llegada: Agosto de 2014, procedente del Club América, por más de 10 millones de euros.

Rendimiento: No logró ganarse la confianza total del "Cholo" Simeone. Anotó solo 1 gol en 21 partidos de La Liga.

en 21 partidos de La Liga. Salida: 2015. Fue vendido al Benfica de Portugal.

4. Héctor Herrera

LEON, SPAIN - JANUARY 23: Hector Herrera of Atletico de Madrid looks on during the Copa del Rey round of 32 match between Cultural Leonesa and Atletico de Madrid at Estadio Reino de Leon on January 23, 2020 in Leon, Spain. (Photo by Quality Sport Images/Getty Images)|Quality Sport Images/Getty Images

Logró ser campeón.

Llegada: 2019, llegó libre del Porto.

Rendimiento: Alternaba entre titular y relevo. Fue campeón de LaLiga en la temporada 2020-21.

Salida: 2022. Al terminar su contrato, se marchó a la MLS con el Houston Dynamo.

5. Javier “Vasco” Aguirre

Javier Aguirre |Getty Images

Llegó como salvador para devolver al equipo a la élite europea.

Llegada: 2006, tras brillar dirigiendo al Osasuna.

Rendimiento: Regresó al Atlético de Madrid a la Champions League después de más de una década de ausencia y potenció a jugadores jóvenes como el 'Kun' Agüero.

y potenció a jugadores jóvenes como el 'Kun' Agüero. Salida: Febrero de 2009. Dejó los cimientos del equipo que luego ganaría la Europa League.

6. Kenti Robles (Femenil)

Posiblemente la estrella mexicana más exitosa en la historia del club en cuanto a títulos.

Llegada: 2015, procedente del Espanyol.

Rendimiento: Clave en la banda derecha en la época dorada del Atlético Femenil. Ganó 3 Ligas Españolas consecutivas (2016-17, 2017-18, 2018-19) y una Copa de la Reina (2016).

y una Copa de la Reina (2016). Salida: 2020. Al terminar contrato, fichó por el Real Madrid (que recién creaba su sección femenina) y ha sido figura en ambos clubes.

Los números de Obed Vargas antes de pasar al Atlético Madrid

Con apenas 20 años, el mediocentro de ascendencia mexicana tuvo 4 grandes temporadas en el equipo estadounidense, por lo que se transformó en un jugador indispensable. Tal es así que, según BeSoccer, sitio que se especializa en brindar estadísticas de jugadores, los números de Obed Vargas en el Seattle Sounders fueron estos: