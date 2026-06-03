6 porras clásicas que tienes que aprenderte para apoyar a México en la Copa Mundial de la FIFA 2026™

La Selección Mexicana se encuentra a unos escasos días para debutar en la Copa Mundial de la FIFA 2026™, por lo que no podemos descartar el importante papel que tendrá el aficionado mexicano para hacer del evento mundialista una fecha histórica. Ante ello, una de las mejores herramientas que deberá tener el aficionado es un repertorio de porras para alentar al conjunto nacional en diferentes escenarios.

México se caracteriza por contar con tradicionales cantos y rituales que se consolidaron en eventos mundialistas de futbol, por lo que aquí te compartiremos al menos seis porras que debes aprender para apoyar a la Selección Mexicana, desde emblemas nacionales como el Cielito Lindo hasta clásicos como el “Chiquitibum”.

La Selección de México buscará tener el respaldo de la afición|MEXSPORT

Las 6 porras clásicas para apoyar a México en la Copa Mundial de la FIFA 2026™

Cielito Lindo

“Ay, ay, ay, ay. ¡Canta y no llores!” es el popular coro de la canción escrita por Quirino Mendoza y Cortés en 1882, aunque ha pasado por voces populares de la música nacional como Pedro Infante, Vicente Fernández y Ana Gabriel.

¿Dónde están?

Además de ser una porra, es un grito de victoria que puede ser sabiamente aplicado cuando la Selección Mexicana se encuentre ganando un partido. La temática es sencilla, pones el nombre del rival en turno para entonarlo de la siguiente manera: “¿Dónde están! ¿Dónde están! ¡Los (rival) que nos iban a ganaaaar!”

Chiquitibum

En gustos pueden romperse géneros, pero no podemos negar que el Chiquitibum es una porra que se inmortalizó en México 86. Si no recuerdas la letra te la compartimos a continuación: “Alabio, alabao, alabim, bom, ba! ¡México, México! ¡Ra, ra, ra! ¡Chiquitibum a la bim bom ba! ¡Chiquitibum a la bim bom ba! ¡A la bio, a la bao, a la bim bom ba!”.

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¡Dale México!

Las porras no necesitan contar en ocasiones con una letra tan extensa: sólo hace falta ponerle ritmo. En ese sentido, el Dale México es una porra que nunca falla y que aplica en cualquier momento. Simplemente es decir un “dale, dale, dale México” en dos ocasiones para que cierres sólo con un largo “dale México”.

El Rey

La icónica canción de José Alfredo Jiménez puede ser una excelente porra previo, durante y después de un partido de la Selección Mexicana, por lo que en un evento en donde México será sede sería imperdonable no cantar “No tengo trono ni reina, ni nadie que me comprenda, pero sigo siendo el rey”.

Somos locales otra vez

Regularmente esta porra se aplica en cualquier escenario para demostrar que existe una mayor presencia de la porra de tu equipo. Sin embargo, en el contexto en donde México será sede por tercera vez en la Copa Mundial de la FIFA™m no deberás de perderte la oportunidad de entonarla: “¡Si ya lo veeeen, si ya lo veen, somos locales otra vez!”