México es la selección más cara en este apartado

La Copa Mundial de la FIFA 2026™ cortará con una larga espera: 40 años han transcurrido desde la última vez que México fue sede de la competencia, por lo que la expectativa es enorme. Tal es así que es la selección con los boletos más caros en relación a la reventa, según la información brindada por Ticket Data.

México, en lo más alto de la reventa: estos son los precios

En la fase de grupos, los dirigidos por Javier Aguirre disputarán dos partidos en el Estadio Azteca y el restante en el Estadio Akron. En este contexto, el valor promedio del boleto en la reventa es de 1.810 USD (el precio máximo alcanza los 2.273 USD y el más económico cotiza a 1.264 USD). Siguiendo con los datos suministrados por dicho portal especializado, al podio lo completan por Portugal (1.391 USD) y Colombia (1.316 USD).

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El combinado luso, con la presencia de Cristiano Ronaldo, despierta un interés masivo en los aficionados. Por su parte, la posición de los "Cafeteros" genera cierto margen de sorpresa, aunque es preciso considerar que la comunidad colombiana en Estados Unidos es muy numerosa, lo cual influye directamente en la demanda.

Aficionados mexicanos podrían recibir apoyo económico|Crédito: Reuters

¿En qué posición se encuentra la Selección Argentina, con la última función de Lionel Messi? El equipo albiceleste aparece sexto en la nómina, con un valor promedio de 955 USD.

Reventa / Mercado de intercambio de la FIFA

El organismo con sede en Suiza ofrece una manera oficial para revender o intercambiar boletos para la Copa Mundial de la FIFA 2026™. ¿De qué manera? Ingresando a FIFA.com/tickets.

El Mercado de Reventa de la FIFA está disponible para residentes de Canadá, Estados Unidos y otros países, mientras que el Mercado de Intercambio de la FIFA está destinado a los residentes de México. Esta iniciativa está diseñada para protegerte contra la reventa o el intercambio no válidos o no autorizados.

Esta vía de reventa e intercambio comenzó el 2 de octubre de 2025 y se extenderá hasta la finalización de la competencia.