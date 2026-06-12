7 imágenes impresionantes del Estadio CDMX en la inauguración del Mundial 2026: llorarás al verlas

La Selección Mexicana debutó con un triunfo por 2 a 0 ante la Selección de Sudáfrica. El Estadio CDMX fue uno de los protagonistas de varios camarógrafos que no dudaron en regalarnos postales históricas de esta Copa Mundial de la FIFA 2026™.

El Coloso de Santa Úrsula sumó su tercera cita mundialista, siendo el primer estadio en la historia en lograrlo., por lo que dicho récord no puede no celebrarse con postales que logren encapsular aquel momento. Aquí te dejamos 7 imágenes impresionantes del Estadio CDMX en su inauguración.

México venció 2 a 0 a Sudáfrica en la inauguración de la Copa Mundial de la FIFA 2026™|Crédito: @miseleccionmx / X

Las 7 imágenes impresionantes del Estadio CDMX en la inauguración de la Copa Mundial de la FIFA 2026™

Minutos antes de que comenzara el México vs. Sudáfrica, se captó la increíble toma aérea del recinto capitalino. Las dos banderas, los fuegos artificiales y los miles de espectadores que forman parte nos brindan una increíble experiencia estética.

El estadio 🔥🏟️ con mayor AURA ✨ en el mundo.



Vista desde el helicóptero en la inauguración.



WORLD CUP MODE ON 🟢 pic.twitter.com/lAqsar81Dr — Charlie P (@CharliePM10) June 12, 2026

Muchos se preguntarán cuál puede ser el momento cero en el que inicia una justa mundialista. El fotógrafo Santiago Arau parece darnos una propuesta interesante por una de sus increíbles fotos. En ella podemos ver el momento justo en el que los fuegos artificiales tricolores se expanden alrededor del Estadio CDMX.

Estadio Azteca 2026 pic.twitter.com/k030NNOVzT — Santiago Arau (@Santiago_Arau) June 12, 2026

La ceremonia de inauguración nos dejó grandes momentos, por lo que no es extraño que nos encontremos con bellas imágenes de lo que el aficionado experimentó desde su asiento. Tal como lo podemos ver a continuación, un combinado de azul turquesa, dorado y verde brinda una bella composición de lo que fue el arranque de la cita mundialista.

The Estadio Azteca looks UNREAL!



AURA. 🤯❤️ pic.twitter.com/V1ih4BvH6u — All Fútbol MX 🇲🇽 (@AllFutbolMX) June 11, 2026

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La prensa logró captar imágenes impresionantes del Coloso de Santa Úrsula previo a la ceremonia. En este caso, el periodista Chris Sutton logró grabar la belleza del estadio mexicano antes de que contara con el lleno total. La experiencia al verlo es simplemente fascinante.

The amazing Estadio Azteca. What a view. A stadium steeped in history. Pele and Maradona both won World Cups here. The Hand of God goal… goal of the century… so many memories and now inside it feels really special ⚽️ pic.twitter.com/ILggTJNKZT — Chris Sutton (@chris_sutton73) June 11, 2026

La foto de Santiago Arau no fue la única que pudo captar lo sublime que se veía el Estadio CDMX al momento de su inauguración. Aquí contamos con otra foto que muestra al recinto capitalino desde otro ángulo que no deja de ser igual de bello.

Esta foto del Estadio Azteca tiene demasiada Aura 🇲🇽😮‍💨 pic.twitter.com/hfprTHFLOu — Jaír | 16 🏆🦅 (@JairAguila7) June 12, 2026

El Estadio CDMX logró contar con un lleno total y el que exista una foto que lo registre es algo más que histórico. El México vs Sudáfrica nos dejó con una asistencia de 80,824 espectadores, por lo que ver la foto en la que se hace el anuncio en el momento exacto es algo majestuoso.

¿A quien se le ocurrió sacar a la selección de México del Estadio Azteca?



El equipo mexicano viajará a Guadalajara para enfrentar a Corea. pic.twitter.com/CKyCYPfroc — Juan Carlos Zúñiga (@JC_Zuniga) June 12, 2026

Eduardo Galeano comentaba que no hay nada más vacío que ver un estadio vacío. Por el contrario, ver cómo el clamor de la afición se une para hacer una acción simultánea nos deja con un bello momento: miles de sombreros vuelan en el Estadio CDMX. Sin duda alguna, las imágenes pueden conmover a cualquier mexicano.

:#Ar2Mundial🦎⚽️🏆: 🇲🇽

“LA POSTAL MUNDIALISTA DE MÉXICO 🇲🇽 2026”

La ceremonia de inauguración quedó OPACADA tras este momento que no captó la transmisión internacional y que le está dando la vuelta al mundo.



Los sombreros volando desde las tribunas del Estadio Azteca será la… pic.twitter.com/wx5LEZuUKt — 𝘼𝙧𝟮_𝙈𝙭🦎🇲🇽 (@ar2_mx) June 11, 2026

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