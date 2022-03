El entrenador que levanta la mano para dirigir al América

Nombres vienen, nombres van en la baraja para ser el nuevo entrenador de las Águilas del América, desde la salida del argentino Santiago Solari del banquillo americanista se han mencionado diferentes entrenadores, uno de ellos levantó la mano para hacerse cargo del equipo que está sumido en una de sus peores crisis de su historia.

Un hombre plenamente identificado con la filosofía americanista y un símbolo de la institución, Alfredo Tena, quién habló sobre la actualidad del equipo y aprovechó para hacerle un guiño para asumir el puesto de entrenador de las Águilas.

“Sí me gustaría, no me estoy candidateando, pero sí me gustaría dirigir al equipo otra vez”, afirmó el “Capitán Furia“ para Fox Sports.

Crisis del América en el Clausura 2022

Las Águilas del América viven su peor momento desde hace seis años, pues el conjunto de Copa no la jornada anterior el equipo tocó fondo y quedó en último lugar del torneo, esto no pasaba desde el Clausura 2017, en ese certamen estaban bajo las riendas del argentino Ricardo Antonio La Volpe, entrenador que también ha sonado para tomar el equipo lo que resta del torneo, pues lo ven como un "bombero".

¿La Volpe podría volver al América?

El “Bigotón”, Ricardo La Volpe, tiene dos etapas en el banquillo azulcrema, la primera fue en 1996 y la segunda fue en 2016, en ese año llegó a la final del torneo, luego de eliminar a Guadalajara y Necaxa, pero perdió el duelo por el título contra Tigres, además, disputó el Mundial de Clubes, competencia en la que avanzó a los cuartos de final y tuvo la oportunidad de medirse con el Real Madrid,y perdió por marcador de 2-0.



Próximos partido de las Águilas del América

América tiene siete unidades en 10 encuentros disputados, números que tienen al equipo en penúltimo lugar del Grita México Clausura 2022 de la Liga BBVA MX, América recibirá a Toluca el domingo 20 de marzo en la cancha del Estadio Azteca, en el marco de la jornada 11.

El calendario luce a modo para que el América salga de su mal momento, pues en la jornada 12 se medirá ante Necaxa, después le hará los honores a los Bravos de Juárez, en la 14, visitará la “Perrera más grande de México” ante Xolos de Tijuana.

