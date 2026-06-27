Mientras Cristiano Ronaldo gana más de 200 millones, el salario de Luis Díaz durante el Mundial 2026

Este sábado se enfrentarán Colombia ante Portugal, partido que definirá al líder del Grupo K y en el que se verán las caras varias estrellas del futbol mundial, como es el caso de Luis Díaz y Cristiano Ronaldo, quien gana más de 200 millones de dólares en Arabia Saudita, mientras que el salario del delantero es mucho menor en la Copa Mundial de la FIFA 2026™.

CR7 percibe anualmente un sueldo de 235 millones de dólares (más de 4 mil millones de pesos) con el Al-Nassr en Arabia Saudita, lo que lo coloca como el futbolista mejor pagado, incluso por arriba de Lionel Messi, quien verá el partido contra Jordania desde la banca.

Luis Díaz percibe 14 millones de euros en Alemania.|Luis Díaz

Mientras que el delantero del Bayern Múnich se ubica como el sexto jugador mejor pagado del club alemán. De acuerdo con la plataforma Capology, el colombiano gana al año 14 millones de euros, que en pesos mexicanos son más de 279 millones. Por lo anterior, el suelo entre ambos jugadores es abismal.

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Colombia vs. Portugal, por el liderato del Grupo K

Colombia es el líder del Grupo K al sumar 6 puntos, producto de 2 victorias ante República del Congo y Uzbekistán, por lo que solo le resta sacar el empate para así lograr el objetivo de avanzar a la ronda final como líder.

Mientras que Portugal vino de menos a más, al empatar a un gol en su partido inaugural contra República del Congo. Para el segundo duelo, los lusitanos aplastaron 5-0 a Uzbekistán, con doblete de Cristiano Ronaldo.

El partido de Colombia contra Portugal se disputará este sábado 27 de junio en punto de las 5:30 de la tarde (hora centro de México) en el Estadio Miami, que se ubica en el estado de Florida, Estados Unidos.

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