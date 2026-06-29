A Ecuador sí podría afectarle la altura de CDMX y todo es por este detalle que nadie había notado

La Selección de Ecuador se prepara para enfrentar a México este martes 30 de junio por los dieciseisavos de final de la Copa Mundial de la FIFA 2026™. Este encuentro definitorio tendrá sede en el Estadio Ciudad de México, un recinto ubicado a 2,240 metros sobre el nivel del mar, algo que podría complicarle y mucho el plan al conjunto sudamericano dirigido por Sebastián Becaccece.

El Estadio Ciudad de México será la sede del partido inaugural de la Copa Mundial de la FIFA 2026™.|Credito: Estadio Banorte / X

Se espera que el partido entre México y Ecuador sea de lo más parejo; por lo tanto, es necesario evaluar los factores externos que pueden inclinar la balanza en un duelo de eliminación directa tan cerrado. El debate principal en las últimas horas se centró en la altitud de la capital mexicana y cómo esto podría impactar en el rendimiento físico de los jugadores ecuatorianos, ya que muchos de ellos juegan a lo largo del año en ligas con baja altitud sobre el nivel del mar. Además, la delegación de Ecuador estableció su centro de entrenamiento en el estado de Ohio y trabaja diariamente en las instalaciones del Columbus Crew a una altitud de 259 metros sobre el nivel del mar, por lo que la diferencia con los 2,240 metros del Estadio Ciudad de México podría ser un factor determinante.

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Los futbolistas ecuatorianos completaron casi un mes de residencia en el territorio llano norteamericano perdiendo cualquier tipo de adaptación previa a la altura. Sin embargo, el conjunto dirigido por Sebastián Becaccece disputó todas las eliminatorias rumbo a la actual justa mundialista en la altura de Quito. Con ese antecedente, podrían sortear de buena manera la altitud del Estadio Ciudad de México.

Por su parte, el cuerpo médico de la Selección Mexicana, bajo la dirección de Javier Aguirre, conoce perfectamente los 2,240 metros de elevación de la Ciudad de México y esto, de poder aprovecharlo, sería una gran ventaja para el conjunto nacional. Con todos estos condimentos, el duelo entre México y Ecuador por los 16avos se llevará todos los reflectores.