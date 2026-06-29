Vinícius Júnior consiguió una marca que solo Messi y Cristiano habían logrado en Mundiales

Vinícius Júnior es pieza clave en el funcionamiento del equipo que dirige Carlo Ancelotti y gracias a él Brasil avanzó como líder del Grupo C a la ronda de 16avos de final, en la que se medirá este lunes a Japón. Pero lo que hay que resaltar del jugador del Real Madrid es que consiguió una marca que solo Lionel Messi y Cristiano Ronaldo habían logrado en una Copa Mundial de la FIFA™.

El delantero fue elegido MVP en los 3 partidos de la fase de grupos, algo que solo habían logrado Messi y Cristiano en mundiales. Lo anterior, ya que Vini marcó en cada uno de los encuentros de la verdeamarela en esta Copa Mundial de la FIFA 2026™. Conoce cómo será el camino de México en caso de ganarle a Ecuador en 16avos hasta la final.

El delantero fue elegido MVP en los 3 partidos de la fase de grupos, algo que solo habían logrado Messi y Cristiano en mundiales.|Vinícius Jr

Brasil 1-1 Marruecos (Una anotación)

Brasil 3-0 Haití: Un gol

Brasil 3-0 Escocia: Un doblete.

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Los MVP de Cristiano y Messi en los mundiales

Cristiano Ronaldo fue el primero en lograr tal hazaña, pues en la Copa Mundial de la FIFA™ de Sudáfrica 2010, fue elegido MVP en los 3 partidos de fase de grupos de Portugal. En aquella justa, los lusitanos avanzaron a la ronda final como segundos lugares del Grupo G.



Costa de Marfil 0-0 Portugal

Portugal 7-0 Corea del Norte (Un gol de Cristiano)

Portugal 0-0 Brasil.

Mientras que Messi logró 3 MVP en la Copa Mundial de la FIFA 2026™ de Brasil 2014, justa en la que llegó hasta la final, pero cayó ante Alemania en tiempo extra. En aquella justa, la Albiceleste tuvo paso perfecto al sumar 9 de 9 puntos disponibles.



Argentina 2-1 Bosnia y Herzegovina (Gol de Messi)

Argentina 1-0 Irán (Gol de Messi)

Nigeria 2-3 Argentina (doblete de Messi).

https://x.com/2010MisterChip/status/2071324071325818904?s=20

México vs. Ecuador, solo por Azteca Deportes

México y Ecuador jugarán los 16avos de final este martes 30 de junio en punto de las 6:30 de la tarde. El partido será transmitido por la señal de Azteca 7 y por el portal web de Azteca Deportes completamente en vivo, con la narración de Christian Martinoli y los comentarios de Luis García y Jorge Campos.