Vinícius Júnior consiguió una marca que solo Messi y Cristiano habían logrado en Mundiales
El jugador del Real Madrid se codea con los más grandes de todos los tiempos y ello se debe a una gran razón
Vinícius Júnior es pieza clave en el funcionamiento del equipo que dirige Carlo Ancelotti y gracias a él Brasil avanzó como líder del Grupo C a la ronda de 16avos de final, en la que se medirá este lunes a Japón. Pero lo que hay que resaltar del jugador del Real Madrid es que consiguió una marca que solo Lionel Messi y Cristiano Ronaldo habían logrado en una Copa Mundial de la FIFA™.
El delantero fue elegido MVP en los 3 partidos de la fase de grupos, algo que solo habían logrado Messi y Cristiano en mundiales. Lo anterior, ya que Vini marcó en cada uno de los encuentros de la verdeamarela en esta Copa Mundial de la FIFA 2026™. Conoce cómo será el camino de México en caso de ganarle a Ecuador en 16avos hasta la final.
- Brasil 1-1 Marruecos (Una anotación)
- Brasil 3-0 Haití: Un gol
- Brasil 3-0 Escocia: Un doblete.
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Los MVP de Cristiano y Messi en los mundiales
Cristiano Ronaldo fue el primero en lograr tal hazaña, pues en la Copa Mundial de la FIFA™ de Sudáfrica 2010, fue elegido MVP en los 3 partidos de fase de grupos de Portugal. En aquella justa, los lusitanos avanzaron a la ronda final como segundos lugares del Grupo G.
- Costa de Marfil 0-0 Portugal
- Portugal 7-0 Corea del Norte (Un gol de Cristiano)
- Portugal 0-0 Brasil.
Mientras que Messi logró 3 MVP en la Copa Mundial de la FIFA 2026™ de Brasil 2014, justa en la que llegó hasta la final, pero cayó ante Alemania en tiempo extra. En aquella justa, la Albiceleste tuvo paso perfecto al sumar 9 de 9 puntos disponibles.
- Argentina 2-1 Bosnia y Herzegovina (Gol de Messi)
- Argentina 1-0 Irán (Gol de Messi)
- Nigeria 2-3 Argentina (doblete de Messi).
México vs. Ecuador, solo por Azteca Deportes
México y Ecuador jugarán los 16avos de final este martes 30 de junio en punto de las 6:30 de la tarde. El partido será transmitido por la señal de Azteca 7 y por el portal web de Azteca Deportes completamente en vivo, con la narración de Christian Martinoli y los comentarios de Luis García y Jorge Campos.