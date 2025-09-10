¡ATENCIÓN! La verdadera razón por la que Erling Haaland se cambió de nombre

Erling Haaland, la figura ofensiva del Manchester City y la selección noruega, estrenó en los compromisos internacionales una ligera pero simbólica modificación en el nombre que lucirá en la espalda de su camiseta: pasará a aparecer como “Braut Haaland”, incorporando el apellido materno delante del paternal. La decisión, confirmada por la propia federación en comunicados y publicaciones relacionadas con los dorsales, ha despertado interés porque mezcla una elección personal con raíces culturales y familiares.

¿Por que Erling Haaland agregó Braut a su playera?

La explicación principal que se ha difundido es simple y respetuosa: Haaland quiere reconocer públicamente el apellido de su madre, Gry Marita Braut, una ex atleta de heptatlón de prestigio en Noruega, y adoptar en la camiseta la forma completa de su apellido, algo no extraño en países nórdicos, donde las tradiciones de denominación lo permiten y, a veces, fomentan el uso de apellidos de ambos progenitores. Para muchos observadores, el gesto es una forma de rendir homenaje a sus orígenes familiares y a la figura materna que marcó su formación deportiva.

¿Cambiará la playera de Erling Haaland en el Manchester City?

El cambio será meramente nominal en el entorno de la selección y no implica alteraciones administrativas complejas: se trata del nombre que figura sobre el dorsal en los próximos partidos internacionales. Fuentes citadas por la prensa señalan que Haaland seguirá compitiendo con su habitual identidad de club (donde suele aparecer solo “Haaland”) y que la inclusión de “Braut” tendrá mayor presencia en el ámbito de la selección nacional durante esta ventana FIFA.

Más allá del simbolismo, la decisión recalca cómo los atletas de élite gestionan su imagen pública, ya que con pequeñas modificaciones en camisetas o perfiles pueden convertirse en gestos con carga emocional y cultural, capaces de generar debates sobre tradición, igualdad y memoria familiar. Para Noruega, la aparición de “Braut Haaland” no cambia al goleador ni sus responsabilidades deportivas, pero sí añade una nota humana al relato de uno de los delanteros más relevantes del fútbol mundial.

