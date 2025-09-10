Scaloni reemplaza a Messi: le dio a alguien más la 10 y dice que se la merece... “Tiene personalidad”

Hablar del dorsal 10 de Argentina es sinónimo de Lionel Messi y Diego Maradona. Para el duelo ante Ecuador, quien portó dicho número en su playera fue toda una sorpresa. Lionel Scaloni, timonel de la Albiceleste, decidió darle la mítica a Franco Mastantuono. Con el retiro de Lionel Messi a la vuelta de la esquina, “El Gringo” quiere saber quién podría cargar con el 10 sin tanta presión. También resaltó que Leo merecía descansar.

Al término del partido ante Ecuador, Scaloni habló sobre la polémica del número y qué ha platicado con Messi tras no jugar este encuentro. El timonel reconoció que Mastantuono no iba a portar esa playera, pero al jugador que se le ofreció tampoco pudo jugar. Leo Messi sabe que el Mundial 2026 sería el último en su carrera y así lo declaró también en el encuentro pasado.

“En principio, la 10 la iba a llevar Thiago (Almada). No pudo ser parte y preferimos no arriesgarlo. Se la dimos a Franco. Entró bien, tiene personalidad, le gusta jugar con la pelota, la recibe. Entró en un momento donde Ecuador estaba replegado y había pocos espacios. Va sumando minutos en este equipo”, dijo Scaloni al final del partido.

¿Por qué no jugó Leo Messi ante Ecuador?

Argentina enfrentó a Ecuador en el último partido de las Eliminatorias de CONMEBOL. El resultado no fue favorable para los de Scaloni, quien resaltó la actitud del árbitro Wilmar Roldán. Cobró un polémico penal, que al final supo ejecutar Enner Valencia y fue el único tanto del encuentro. Lionel también declaró sobre la ausencia de Messi y que se le viene a la estrella argentina con la selección.

“No lo usamos (a Lionel Messi) porque estaba cansado. Venía de una lesión y tomamos la decisión de no arriesgarlo. Espero que esté bien. No tengo información porque no volví a hablar con él”, señaló. Argentina comenzará a preparar partidos amistosos de cara al Mundial en Norteamérica, pero también a probar jugadores para el próximo ciclo mundialista.

“Hay muchos jugadores que tienen personalidad, capacidad de demostrar. Los que dejan la Selección tienen un nivel increíble y está en nosotros encontrar a futbolistas que nos mantengan en este nivel. Tenemos que seguir confiando en lo que nos trajo hasta acá”, concluyó Lionel Scaloni.