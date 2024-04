¿A la Liga BBVA MX? Las condiciones que pide Juan Carlos Osorio para dirigir

El director técnico colombiano Juan Carlos Osorio ha tenido una caída en su rendimiento en lo banquillos tras haber dirigido a la Selección Mexicana en la Copa del Mundo de Qatar 2022, en donde llevó a México hasta los Octavos de Final donde cayó ante su similar de Brasil, sin embargo en la fase de grupos le “abolló” la corona a Alemania al ganarles.

Tras haber dirigido a México el “Profe” ha estado al frente del Atlético Nacional y el América de Cali del futbol colombiano, el Zamalek de Egipto y el Atlético Paranaense de Brasil, el cual fue su último club y en el cual salió por problemas al interior de la institución.

Los Xolos de Miguel Herrera siguen sin ganar en el Clausura 2024

Juan Carlos Osorio revela porque salió del Atlético Paranaense

En una entrevista para el programa “Cambio de Frente” Juan Carlos Osorio reveló cuál fue la razón por la que su contrato con el Atlético Paranaense fue rescindido a pesar de que había dado muy buenos resultados al frente ya que sumaba 7 triunfos, 5 empates y una derrota.

Te puede interesar: Cruz Azul y los equipos de la Liga BBVA MX que buscaron a Luis Suárez

“El futbol es un medio muy mezquino”, Juan Carlos Osorio, ex DT México

“El futbol es un medio muy mezquino, hay muchas envidias, muchos objetivos personales, beneficios personales y mucho dinero. No solamente ocurre en Brasil, también en Colombia. Y en un club, en mi opinión, debe haber el presidente que representa a la institución, un director deportivo como encargado de mandarme a mí y vigilarme si entreno o no, y encargado de traer jugadores. Y entro yo, como técnico. Pero vemos que hay mucha burocracia en los clubes y hay 10 personas antes de uno poder hablar, directamente, con el dueño”, comentó Juan Carlos Osorio en relación a la situación que vivió al interior del Atlético Paranaense que propinó su salida del futbol brasileño.

A raíz de lo que vivió el “Profe” Osorio en Brasil ha tomado la decisión de poner una lista de condiciones que le tendrán que cumplir antes de tomar su siguiente proyecto al frente de un club o una selección.

1.- “Tener línea directa con el dueño, con el que pone el dinero, a él es al que hay que rendirle cuentas a dónde se va el dinero que se invirtió. Un director deportivo, que sea la mano derecha de él (presidente) y la conexión con las decisiones que yo voy a tomar. Ojalá, un hombre del futbol y que entienda que, si le digo que vamos a jugar con 3 zagueros, no se asuste y no me diga que siempre jugaron con 4"

2.- “Que yo hable la lengua de ahí, el idioma donde voy a dirigir, porque soy un hombre de transmitir mensaje potente, fuerte, claro, directo, transparente. Y para poder manejar hombres, tiene que haber ese diálogo directo por los compromisos que les hago firmar a los jugadores, se llama ‘documento de entrada’.... Ellos tienen la obligación, con fecha, nombre y firma, de poner cuál es el sistema con el que más se identifican, cuál es el sistema con el cual más se identifican y la posición”

3.- “Al próximo proyecto deportivo donde voy a ir, vamos a hacer un examen meticuloso de la nómina, si no tienen el 33 % de jugadores zurdos, es muy difícil armar un proyecto deportivo para jugar a la idea que juegan Brighton, Arsenal, Manchester City, Bologna de Thiago Motta, Bayer Leverkusen de Xabi Alonso. Es lo que hay que tener en cuenta”

4.- “Que haya buena infraestructura, que haya 3 canchas para poder hacer 3 juegos diarios: el equipo profesional con el Sub-20, el equipo profesional con la Sub-18 y tener una cancha para rotarlas, porque si es una sola, uno acaba con esa cancha”

5.- “Que yo tenga jugadores atléticos: lo más fuerte posible, lo más rápido posible, lo más potente posible, siendo lo más liviano posible. Si hay esos jugadores, uno le compite al que sea”

6.- “Que me cumplan con mi salario, que me lo paguen cumplidamente”

Te puede interesar: La MILLONADA que recibiría Cruz Azul por el portero Kevin Mier